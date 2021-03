Raya et le dernier dragon: comment regarder le film et quel sera son prix sur Disney +

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première de ‘Raya et le dernier dragon’ sur le service de streaming Disney +, réalisé par l’Oscar du meilleur film d’animation pour ‘Grandes Héroes’, Don salle. Le cinéaste reviendra à l’animation pour ce film fantastique produit par Walt Disney Animation Studios et mettant en vedette les voix de Kelly Marie Tran et Awkwafina.

En mai 2018, il a été rapporté que Disney développait un film appelé « Dragon Empire », mais a ensuite été changé pour le titre sous lequel il est connu aujourd’hui. En août 2019, ils ont officiellement annoncé le projet à l’Expo D23, avec les protagonistes. Sa première était prévue pour le 25 novembre 2020, mais à cause de la pandémie de Coronavirus a dû être retardé.

De quoi s’agit-il? Il raconte l’histoire d’un royaume appelé Kumandra, où les humains et les dragons vivent en harmonie, mais lorsque des monstres sinistres connus sous le nom de Drunn ont menacé le monde, ils se sont sacrifiés pour l’humanité. 500 ans plus tard, les monstres sont revenus et la population dépend d’un guerrier nommé Raya, pour trouver le dernier dragon et arrêter le Drunn pour toujours.







Dans le doublage pour l’Amérique latine, il a été rapporté que le Mexicain sera Danna Paola donner la parole à Bande. « Je suis très excité. Je vais prêter ma voix dans la version espagnole à Raya, la protagoniste de Raya et le dernier dragon, la prochaine première de Disney. De plus, je jouerai la chanson » Hasta Vencer « pour le la bande originale du film. « , a rapporté sur son compte Instagram officiel.

+ Quand Raya and the Last Dragon sort-il?

Le prochain film de Disney aura son lancement mondial le vendredi 5 mars, le même jour que la fin de la série «WandaVision», de Marvel Studios viendra.

+ Comment voir Raya et le dernier dragon?

Le film d’animation tant attendu qui arrivera le 5 mars peut être vu via la plate-forme de streaming Disney +, mais il ne sera pas accessible à tout le monde, uniquement pour les utilisateurs avec Premium Access, payant un supplément à l’abonnement mensuel. Le film sera disponible sans frais supplémentaires à partir du 4 juin 2021.

+ Quel est le prix pour voir Raya et le dernier dragon à Disney + Amérique latine?

Mexique: 329 MXN €

Argentine: 1 050 ARS

La Colombie: 49 900 COP

Pérou: STYLO 54,90 €

Paraguay: 96 500 € PYG

Le Chili: 12 900 CLP

Uruguay: 16,99 € US

Equateur: 12,99 € US

États Unis: 29,99 € US