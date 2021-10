L’acteur de la voix de Squid Game répond au contrecoup de son personnage « ennuyeux »

Youngmi dit ensuite: « Ce qu’elle a dit en fait, c’est » Je suis très intelligente, je n’ai tout simplement jamais eu la chance d’étudier. » C’est un énorme trope, comme dans les médias coréens : la personne pauvre qui est intelligente et intelligente et qui n’est tout simplement pas riche.

Répondant à la vidéo, un utilisateur de Twitter appelé Freddie Wong a expliqué: « Je ne peux pas expliquer pourquoi cela me dérange autant, mais le nombre de likes et de vues affluant alors que quelqu’un ne se rend pas compte avec confiance qu’il regarde le Le sous-titrage anglais (qui transcrit le dub) et non les sous-titres anglais est étonnant.