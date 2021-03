L’héritage de Poudlard comprendrait la possibilité de créer des personnages transgenres

Selon un nouveau rapport de Jason Schreier de Bloomberg, Hogwarts Legacy comprendra la possibilité de créer une sorcière ou un sorcier transgenre. Cela se fera grâce à un créateur de personnage en profondeur qui sépare les options de corps, de voix et de sexe. Suite à ces choix, vous déterminerez dans quel dortoir votre couchette et vos effets personnels seront situés en choisissant d’être soit une sorcière, soit un sorcier. Schreier a ensuite déclaré que l’équipe de développement d’Avalanche Software avait insisté pour que la fonctionnalité devienne une chose et que le créateur de personnage inclusif fera partie du produit final au moment de la rédaction.

La préparation du lancement de Hogwarts Legacy, désormais prévue pour 2022, a été entachée par les commentaires controversés de Harry Potter auteur JK Rowling. Accusés à plusieurs reprises de transphobie, de nombreux fans de longue date de la série se retrouvent dans une situation difficile – soutiennent-ils ce qu’est un jeu de rêve pour beaucoup ou refusent-ils de mettre de l’argent dans la poche arrière de Rowling? Cette situation s’est ensuite aggravée lorsqu’il a été découvert que le concepteur principal Troy Leavitt avait une histoire de critique du féminisme et des mouvements de justice sociale via une chaîne YouTube. Il a également exprimé son soutien à Gamergate, qui a harcelé les femmes et les minorités dans le passé.

L’équipe derrière Hogwarts Legacy a transmis cette information à Schreier parce qu’on dit qu’ils sont « tristes et frustrés » par la situation difficile de développement dans laquelle ils se sont trouvés. Le rapport Bloomberg ajoute la mise en garde que tout peut changer d’ici la sortie du jeu. l’année prochaine, mais pour l’instant, les sorciers et sorciers transgenres sont de la partie. Espérons que cela restera ainsi.