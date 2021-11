Ray Donovan : la bande-annonce du film répond au tollé des fans pour en savoir plus

Showtime a donné Ray Donovan fans de quoi crier avec la première bande-annonce du long métrage Ray Donovan : le film. Les fans étaient prêts à commencer à casser des crânes après le cliffhanger / l’annulation de la saga du fixateur et de la famille. Showtime a répondu à l’appel et le gang s’est réuni pour retourner à Boaton et affronter le passé qui hante la famille depuis des générations.

Showtime a brisé les cœurs du monde entier quand Ray Donovan a pris fin, étant annulée alors que la septième saison s’est terminée avec un cliffhanger en janvier 2020. En février, Liev Schreiber a contacté via Instagram, remerciant les fans pour leur soutien, avec les mots: « Il est difficile de décrire à quel point c’est incroyable pour ceux d’entre nous dans la famille Ray Donovan qui ont eu la chance de ressentir l’amour immense et le soutien que vous avez tous exprimé pour notre émission depuis la nouvelle que Ray ne reviendrait pas. Ce qui est encore plus incroyable, c’est qu’il semble que vos voix aient été entendues . Trop tôt pour dire comment ou quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y aura plus de Ray Donovan. Alors à tous les Donofans qui ont sorti leurs bâtons et ont battu tous les records. Merci. »

Ray Donovan, le film reprend là où la saison sept s’est arrêtée, avec Mickey dans le vent et Ray déterminé à le trouver et à l’arrêter avant qu’il ne puisse causer plus de carnage. Le film tisse également les retombées actuelles de la querelle Donovan/Sullivan avec l’histoire d’origine de Ray et Mickey d’il y a 30 ans. Le film met en vedette Liev Schreiber, Jon Voight, Kerris Dorsey, Eddie Marsan, Alan Alda, Dash Mihok et David Patrick Kelly.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Une épreuve de force qui se prépare depuis des décennies boucle la boucle de l’héritage de la famille Donovan. Alors que les événements qui ont fait de Ray qu’il est aujourd’hui se révèlent enfin, les Donovan se retrouvent ramenés à Boston pour faire face au passé. Chacun de eux luttent pour surmonter leur éducation violente, mais le destin a la vie dure, et seul leur amour féroce les uns pour les autres les maintient dans le combat. . »

Si vous avez en quelque sorte laissé passer le phénomène télé, la série est décrite comme telle. « Situé dans la Mecque tentaculaire des riches et des célébrités, Ray Donovan fait le sale boulot pour les meilleurs joueurs de Los Angeles. La série d’une heure met en vedette Liev Schreiber, nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globes, dans son premier rôle principal à la télévision en tant que gars incontournable qui fait disparaître les problèmes des célébrités de la ville, des athlètes superstars et des magnats des affaires. Ce drame puissant se déroule lorsque son père, interprété par l’acteur oscarisé Jon Voight, sort de prison de manière inattendue, déclenchant une chaîne d’événements qui secoue la famille Donovan pour son noyau. »

La configuration semble assez simple, mais les choses se compliquent, puis dérapent rapidement. Plus d’une nuit, j’ai écouté les débats de fans sur les décisions, bonnes et mauvaises, prises par une famille qui doit compter les unes sur les autres tout en surveillant le dos. Si vous appréciez la succession de HBO, sautez sur Ray Donovan; ce sera parfait pour votre famille dysfonctionnelle et poignardée dans le dos, avide de pouvoir.

Regardez la première le vendredi 14 janvier sur Showtime.





