Les Emmy Awards : comment Tracee Ellis Ross entre dans l’histoire d’une manière que sa mère, Diana Ross, n’a jamais faite

Tracee Ellis Ross est membre de la royauté hollywoodienne. En tant que fille de Diana Ross, elle a passé son enfance à assister à des événements sur tapis rouge et à des défilés de mode. Cependant, le Noirâtre La star est rapidement devenue plus célèbre pour ses rôles à la télévision et au cinéma. En juin 2021, elle a reçu sa cinquième nomination aux Emmy Awards.

Bien que la mère d’Ellis Ross ait fait des progrès historiques tout au long de sa vie et de sa carrière, la fille du chanteur des Supremes a battu Ross dans un département.

Tracee Ellis Ross pourrait être le deuxième acteur noir à remporter cet Emmy Award

Ellis Ross n’a pas toujours voulu une carrière d’acteur. Dans un post Instagram, elle a dit qu’elle voulait être mannequin à l’adolescence. Ellis Ross a continué à modeler après avoir eu la chance de marcher avec sa mère dans un défilé de Thiery Mugler à l’âge de 17 ans. De plus, l’icône de style avait un travail de rédactrice de mode pour Magazine new-yorkais. Cependant, elle se passionne pour le théâtre et commence à auditionner dans les années 90. Le premier rôle principal d’Ellis Ross s’est produit lorsqu’elle a joué Joan Clayton dans Petites amies, diffusé le 11 septembre 2000.

Après avoir passé huit saisons sur Petites amies, l’acteur est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision avant de réserver Noirâtre en 2014. La série suit le personnage d’Ellis Ross, Rainbow Johnson, son mari Dre (Anthony Anderson) et leurs enfants. Depuis la sortie de la série, l’acteur a remporté sept NAACP Image Awards pour avoir joué à Bow. De plus, Ellis Ross est entré dans l’histoire des Golden Globes en 2017 en tant que premier acteur noir en plus de trois décennies à remporter le prix de la meilleure performance par une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie. L’honneur est allé à Debbie Allen pour la gloire en 1983.

En juin 2021, Ellis Ross a appris qu’elle pourrait potentiellement faire un autre pas historique au

Primetime Emmys 2021. Selon Billboard, l’acteur a reçu une nomination pour une performance exceptionnelle d’une actrice principale dans une série comique. Si elle gagne, l’acteur ne serait que le deuxième acteur noir, après la star des Jeffersons Isabel Sanford. Bien que la mère d’Ellis Ross ait plusieurs distinctions, dont une nomination aux Oscars pour Lady Sings the Blues dans le rôle de Billie Holiday, elle n’a jamais eu de signe de tête Emmy.

Tracee Ellis Ross a déclaré que Diana Ross avait donné du « courage » à ses enfants en grandissant

Depuis qu’elle est devenue célèbre, Ellis Ross a reçu de nombreuses questions sur son enfance. Avant que le monde ne sache qui était l’acteur, sa mère est devenue célèbre en chantant avec les Supremes. Finalement, Ross est allé en solo et a commencé à se produire dans le monde entier. Elle a également plongé dans le jeu avec des rôles dans Acajou et Le sorcier.

Bien qu’elle ait une chanteuse mondiale en tant que mère, Ellis Ross a déclaré que Ross ne l’avait jamais forcée à divertir. Elle a dit que la chanteuse « I’m Coming Out » a toujours donné à l’acteur et à ses frères et sœurs la liberté de vivre leurs rêves les plus fous.

« J’ai été élevé par une femme qui a réalisé ses rêves », a déclaré Ellis Ross dans une interview avec le magazine W. « Donc, elle ne les vit pas à travers moi ou ses enfants. Elle nous a vraiment donné de l’espace et le courage de vivre la vie que nous voulons vivre et d’avoir le temps de rêver et d’évoquer la vie que je voulais vivre.

La nomination d’Ellis Ross aux Emmys est la cinquième pour le Mixte Star. Lorsqu’elle a appris l’annonce, l’acteur a laissé une réponse hilarante sur Instagram.