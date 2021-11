Le livre de Boba Fett apporte une ère de transition pour l’emblématique chasseur de primes

Nous sommes à un peu plus d’un mois de la première de Le livre de Boba Fett sur Disney+ et comme d’habitude on sait encore très peu à quoi s’attendre du Guerres des étoiles et Le Mandalorien retombées. Il y a eu quelques images fixes, quelques commentaires taquins faits par les acteurs et l’équipe et bien sûr toute une galaxie de théories de fans, mais pas beaucoup de détails concrets pour que les fans soient enthousiasmés. Cependant, Jon Favreau a récemment fourni une mise à jour sur la série, y compris le premier aperçu du retour de Boba Fett au palais de Jabba alors qu’il tentait de reprendre l’entreprise Tatooine du seigneur du crime visqueux.

Dans une interview avec Empire, Favreau a déclaré : « Il y a un vide de pouvoir, parce que Jabba est parti. Jabba était clairement un leader très fort et imposant, dont les gens avaient très peur et qui semblait gouverner d’une main de fer. Vous sortez quelqu’un comme ça de l’écosystème de Tatooine – et de Hutt Space en général – et vous avez l’opportunité mûre dans le genre gangster. Bien que Boba Fett soit un chasseur de primes très expérimenté, il n’a pas l’habitude de diriger un syndicat criminel ou de gérer des forces. Il n’est normalement pas un nouveau venu. C’est un expert comme on le voit dans la plupart des domaines. Mais dans ce cas, il essaie de passer à un autre poste. »

Cela fait maintenant près de 40 ans que Boba Fett a rencontré son créateur à Le retour du Jedi, son apparition dans Le Mandalorien C’était quelque chose que les fans n’avaient pas prévu il y a quelques années à peine, mais son arrivée a été l’un des nombreux moments forts de la série. L’annonce qu’une série dérivée mettant en vedette Fett, qui s’appelle effectivement Le Mandalorien La saison 2.5, qui était en route, a apporté une vague d’excitation.

Le livre de Boba Fett est désormais le seul grand Guerres des étoiles la série d’action en direct arrivera en 2021 en raison de Obi Wan Kenobi et Le MandalrorienLa troisième saison de n’arrivera qu’en 2022, tandis qu’un certain nombre d’autres séries telles que Andor et la série Ahsoka Tano suivra après cela. Les Guerres des étoiles L’univers s’étend toujours sur Disney +, mais pas aussi rapidement que leurs offres Marvel, ce qui semble être en partie dû aux rumeurs de problèmes dans les coulisses. Si tel est le cas et que LucasFilm parvient à résoudre les problèmes rapidement, ils pourront peut-être reprendre leur production dans les années à venir.

Plus tôt ce mois-ci, dans le cadre de Disney + Day, une toute nouvelle émission spéciale a été publiée sur la plate-forme qui « célèbre les origines et l’héritage de Guerres des étoiles‘ chasseur de primes légendaire, Boba Fett. Intitulé Sous le casque : L’héritage de Boba Fett, le spécial est une plongée de 21 minutes dans l’histoire du bien-aimé Guerres des étoiles personnage et pour ceux qui n’ont pas regardé, ça vaut le coup d’oeil avant Le livre de Boba Fett arrive le 29 décembre. À long terme, il y a beaucoup pour Guerres des étoiles les fans à attendre avec impatience, car alors que le studio semble avoir du mal du côté des films, leurs émissions de télévision vont de mieux en mieux.





