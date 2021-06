« Suicide Squad » était « beaucoup plus sombre » selon son éditeur

Le grand succès de la campagne du réseau pour la sortie du montage original de « Justice League » a amené le réalisateur David Ayer à porter une attention renouvelée à « Suicide Squad », un film sorti en 2016 dont le réalisateur s’est ouvertement exprimé sur les changements. réalisés par le studio Warner Bros avant leur sortie en salles.

Les fans du film et d’Ayer lui-même aspirent à voir la vraie coupe de « Suicide Squad », exprimant leurs souhaits à travers les réseaux sociaux. Kevin Hickman, monteur du film, a récemment partagé quelques mots avec Cinemablend dans lesquels il a souligné que le film était beaucoup plus sombre, le comparant à « Black Hawk Down » de Ridley Scott.

« J’aimerais voir la version finale du film de David. J’ai vu ce qu’il essayait de faire avec le film et j’ai trouvé que c’était extrêmement audacieux. C’était moins qu’une comédie. C’était une bande plus sombre. C’était presque comme un truc de ‘Black Hawk Down’. C’était très militarisé, très sérieux », a commenté Hickman, qui reconnaît que l’histoire a eu des moments comiques à travers Will Smith, mais que le ton du film indiquait quelque chose de plus sombre.

Hickman reconnaît qu’il aimerait voir la vision de David Ayer se terminer, mais qu’en raison de la sortie de « The Suicide Squad », réalisé par James Gunn, il n’est pas sûr que cela puisse arriver. Il a également avoué que, à en juger par ses progrès, le film de Gunn pourrait être très drôle.

« C’est définitivement une ambiance différente de ce que David Ayer aurait pu faire, mais j’ai hâte de voir ce que James Gunn a fait car je suis un grand fan de son travail », a commenté Hickman, qui a fourni des détails supplémentaires sur le processus de montage au 2016 film, notant que le film avait un excellent matériel filmé qui a aidé à établir chacun de ses personnages afin de forger le lien de camaraderie entre eux.

« Donc Suicide Squad était un défi parce que nous avions tellement de personnages et à un moment donné, nous avons projeté le studio et ils voulaient prendre les choses dans une direction différente. Ils voulaient que les origines des personnages soient plus proches du début du film et ils voulaient y introduire de la comédie », a commenté l’éditeur concernant les exigences de Warner Bros. Jusqu’à présent, le studio n’a pas manifesté d’intérêt à révéler la coupe originale de le film.