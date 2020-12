Raspberry Pi 4 a déjà un boîtier officiel avec refroidissement par ventilateur: il ne coûte que 5 dollars

La Fondation Raspberry Pi a annoncé un certain nombre de produits intéressants cette année. Le Raspberry Pi 4 comme l’un des produits vedettes, mais aussi le Raspberry Pi Compute Module 4 ou l’intéressant Raspberry Pi 400, un clavier avec ordinateur intégré. Maintenant un nouveau produit est ajouté: un fan.





Pour l’instant plus humble qu’un système de refroidissement liquide, le nouveau ventilateur Raspberry Pi Foundation est officiellement conçu pour le Raspberry Pi 4. Il est livré intégré avec son propre boîtier pour ce petit ordinateur.

Jusqu’à 10 ° C de moins pour maintenir les performances de l’appareil

Le Raspberry Pi 4 (et d’autres modèles aussi) peut atteindre des températures considérablement élevées lors de l’expédition de processus complexes. Cela a une conséquence directe sur l’apparence physique de l’ordinateur: il devient extrêmement chaud en raison des processus du processeur. Par conséquent, une multitude d’options ont émergé pour refroidir le Raspberry Pi 4, bien qu’aucune officielle. Jusqu’à maintenant.

le Ventilateur de boîtier Raspberry Pi 4 c’est un fan de seulement 5 dollars de coût (en maintenant la philosophie de l’entreprise). Il est conçu pour être attaché au Raspberry Pi 4 grâce à un boîtier qui fonctionne comme un dock. Mais il dispose également d’une plaque pour dissiper la chaleur qui colle au processeur. De là, il vous suffit de placer le (petit) ventilateur à l’intérieur de la boîte et de le connecter à un port d’alimentation à l’intérieur du Raspberry Pi 4 lui-même.

Les températures pouvant être atteintes à l’intérieur du Raspberry Pi 4 peuvent aller jusqu’à 80 ° C. Cependant, avec ce ventilateur officiel, ils calculent que ces 80 ° C peuvent réduit à environ 70 ° C. C’est définitivement une excellente idée pour ceux qui travaillent quotidiennement sur le Raspberry Pi 4.

En plus du système de refroidissement officiel, il existe d’autres alternatives déjà disponibles sur le marché. Le système d’Akasa se démarque pour environ 30 €, bien que nous parlions déjà du même prix que l’ordinateur lui-même. Mais pour des prix insensés, la boîte en cuivre refroidie de DeSalvo Systems coûte 250 €.

Via | Fondation Raspberry Pi