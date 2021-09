Pourquoi le cancer du pancréas est-il si mortel ? Comment repérer les premiers signes et plus

La mort de l’acteur de « Sex and the City » Willie Garson a stupéfié les fans qui pensaient que la star reprendrait son rôle de Stanford Blatch dans le prochain redémarrage « And Just Like That… » Dans une notice nécrologique publiée dans le New York Times, La belle-sœur de Garson, Nina Tassler, a déclaré que la cause du décès était un cancer du pancréas. Garson avait 57 ans.

Le pronostic est souvent sombre pour les personnes diagnostiquées avec un cancer du pancréas. « Péril! » l’hôte Alex Trebek est décédé de la maladie mortelle en novembre 2020 après avoir été diagnostiqué en mars 2019. La juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est décédée des complications de la même maladie en septembre 2020. Le représentant John Lewis est décédé en juillet 2020, quelques mois seulement après avoir appris qu’il avait un cancer du pancréas de stade 4.

Trebek avait travaillé avec la Coalition mondiale du pancréas pour sensibiliser et informer les gens sur les symptômes de la maladie mortelle. Dans une annonce d’intérêt public publiée en 2019, Trebek a déclaré qu’il aurait souhaité être au courant des signes avant-coureurs.

« J’aurais aimé savoir plus tôt que la douleur persistante à l’estomac que j’ai ressentie avant mon diagnostic était un symptôme de cancer du pancréas », a-t-il déclaré dans le PSA.

Quel est le taux de survie ?

Les statistiques globales restent sombres : plus de 90 % des patients meurent dans les cinq ans après avoir appris qu’ils ont un cancer du pancréas, selon l’American Cancer Society.

Ce nombre s’élève à 97% des patients dont le cancer du pancréas s’est propagé à des parties éloignées du corps, comme dans le cas de Lewis et Trebek. Cela en fait le taux de survie le plus bas de tous les cancers majeurs.

Ginsburg avait été un rare survivant à long terme, ayant été traité pour un cancer du pancréas en 2009.

Aujourd’hui marque le début du Mois de la sensibilisation au cancer du pancréas, un moment où tout le monde se rassemble pour donner au cancer du pancréas la reconnaissance dont il a besoin ! Veuillez partager cette publication sur vos réseaux sociaux et avec vos amis et votre famille, cela pourrait sauver une vie. https://t.co/1TkcXoagPC pic.twitter.com/h9IYeOxIOk – Action contre le cancer du pancréas (@OfficialPCA) 1er novembre 2020

« Personne ne sait pourquoi ces patients vivent plus longtemps que les autres personnes atteintes d’un cancer du pancréas, mais quelque chose les distingue clairement », a déclaré le Dr Vinod Balachandran, membre du David M. Rubenstein Center for Pancreatic Cancer Research de Memorial Sloan Kettering à New York, dans un rapport.

Il est l’auteur d’une étude de 2017 qui a révélé que « quelque chose » semblait être la robustesse de leur propre système immunitaire, les survivants à long terme ayant près de 12 fois plus de cellules T – un type de cellule immunitaire qui aide le corps à lutter contre envahisseurs – à l’intérieur de leurs tumeurs que les autres patients.

Qu’est-ce que le cancer du pancréas ?

Le pancréas est une glande de 6 pouces de long qui se situe entre l’estomac et la colonne vertébrale, a noté l’Institut national du cancer. Il aide le corps à décomposer les aliments et à réguler la glycémie.

Environ 95 % des cancers du pancréas commencent dans les cellules exocrines, qui produisent les « jus » digestifs.

Les cancers du pancréas qui commencent dans les cellules endocrines – qui fabriquent des hormones comme l’insuline – sont beaucoup moins fréquents, mais aussi moins agressifs.

Trebek n’avait pas précisé quel type de tumeur il avait, mais c’était probablement le premier type.

Quels sont les symptômes du cancer du pancréas ?

Le stade précoce de la maladie ne provoque souvent aucun symptôme, c’est pourquoi le cancer est si mortel : il n’est généralement détecté que lorsqu’il devient gros et se propage à l’extérieur de la glande. Il est également caché derrière d’autres organes, notamment l’estomac, l’intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire, la rate et les voies biliaires.

Étant donné que le pancréas est situé si profondément à l’intérieur de l’abdomen, les patientes ne sentiront pas une grosseur comme elles le pourraient avec un cancer du sein ou ne remarqueront aucun autre indice évident, Dr Anirban Maitra, directeur scientifique du Pancreatic Cancer Research Center de l’Université du Texas MD Anderson Cancer Center à Houston, a déclaré à NBC News.

Les symptômes, lorsqu’ils surviennent, peuvent être vagues et imiter les signes avant-coureurs d’autres maladies. Ils comprennent:

Jaunisse, ou jaunissement de la peau et du blanc des yeux.

Selles de couleur claire.

Urine foncée.

La peau qui gratte.

Douleur dans la partie supérieure ou moyenne de l’abdomen et du dos.

Perte de poids inexpliquée.

Perte d’appétit.

Se sentir très fatigué.

Nausée et vomissements.

Moins de 20 % des cancers du pancréas sont confinés au pancréas lorsqu’ils sont découverts.

Quels sont les facteurs de risque du cancer du pancréas ?

Il existe certains facteurs de risque qu’une personne ne peut pas modifier, notamment l’âge – la plupart des patients ayant plus de 65 ans – et des antécédents familiaux de cancer du pancréas. Les hommes et les Afro-Américains sont légèrement plus susceptibles de développer un cancer du pancréas que les femmes et les Blancs.

Le National Cancer Institute et l’American Cancer Society énumèrent également les facteurs de risque sur lesquels les gens ont une influence. Ils comprennent:

Fumeur.

Être très en surpoids.

Exposition sur le lieu de travail à certains produits chimiques utilisés dans les industries du nettoyage à sec et du travail des métaux.

Comment diagnostique-t-on le cancer du pancréas ?

Il n’existe actuellement aucune méthode de détection précoce approuvée, mais les chercheurs espèrent que des tests pouvant détecter des biomarqueurs du cancer seront disponibles dans les prochaines années.

Lorsque les patients se plaignent de symptômes, le cancer peut être détecté par des tests d’imagerie tels qu’un scanner, une IRM et une échographie. Certains tests sanguins, procédures et une biopsie peuvent également aider les médecins à diagnostiquer la maladie.

Quel est le traitement?

La chirurgie pour enlever tout ou partie du pancréas est une option pour la minorité de personnes dont le cancer du pancréas a été détecté à ses débuts.

La plupart des personnes atteintes d’un cancer du pancréas reçoivent une chimiothérapie, selon la Fondation Hirshberg pour la recherche sur le cancer du pancréas.

Mais la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent être aléatoires.

« Ce qui rend le cancer du pancréas difficile, c’est que la tumeur elle-même est entourée d’un microenvironnement dense, ce qui rend difficile l’administration du médicament », a déclaré à NBC News Julie Fleshman, présidente-directrice générale de l’organisation de défense des patients Pancreatic Cancer Action Network en Californie.

Les chercheurs étudient des thérapies ciblées basées sur la composition moléculaire de la tumeur d’un patient.

Certains types d’immunothérapie, qui stimulent le système immunitaire d’une personne à reconnaître et à détruire plus efficacement les cellules cancéreuses, peuvent également être utilisés pour traiter le cancer du pancréas, a noté l’American Cancer Society.