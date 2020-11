Big 007 révèle que le harcèlement raciste ne dit pas qu’il est temps de mourir Star Lashana Lynch

Pas le temps de mourir La star Lashana Lynch a évoqué le harcèlement raciste qu’elle a subi lors de la grande révélation de 007, qui a été divulguée l’année dernière. Cela n’a pas été confirmé à l’époque, mais un rapport sur une femme noire prenant le statut 007 a vraiment commencé à frotter certains James Bond fans dans le mauvais sens, et ils ont immédiatement fait savoir à Lynch qu’ils n’étaient pas satisfaits. Pendant une semaine, le Capitaine Marvel L’actrice a supprimé les médias sociaux et s’est attachée à la méditation pour voir au-delà des remarques racistes et de la négativité. La nouvelle a depuis été confirmée, ce qui a à nouveau ouvert la boîte de vers.

Dans Pas le temps de mourir, Lashana Lynch prend le surnom 007, en raison de la retraite de James Bond de Daniel Craig. Son personnage Nomi a été confirmé comme la nouvelle 007 de la franchise et elle est la première femme à assumer le rôle. Lorsque la nouvelle a été divulguée en avril de l’année dernière, Lynch a fini par ne voir que sa famille avant de conclure qu’aucun des bruits entourant le film n’était une attaque personnelle contre elle. Elle explique.

« Je suis une femme noire – si c’était une autre femme noire dans le rôle, ça aurait été la même conversation, elle aurait eu les mêmes attaques, les mêmes abus … Je dois juste me rappeler que la conversation est et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire. «

Lashana Lynch a poursuivi en disant que les attaques «ne me découragent pas». L’actrice a ajouté: « Cela me rend assez triste pour certaines personnes parce que leurs opinions, elles ne viennent même pas d’un endroit méchant – elles viennent en fait d’un endroit triste. » Internet et les médias sociaux ne sont souvent pas gentils avec les acteurs et les actrices, car les gens peuvent presque dire tout ce qu’ils veulent sans répercussion. « Il ne s’agit pas de moi. Les gens réagissent à une idée, qui n’a rien à voir avec ma vie », dit Lynch.

Lashana Lynch a également discuté de ses objectifs lorsqu’elle a accepté de jouer le rôle de Nomi dans Pas le temps de mourir. « Un personnage trop élégant, une silhouette en fonte? C’est complètement contraire à ce que je représente », a révélé Lynch. « Je ne voulais pas gâcher une opportunité quand il s’agissait de ce que Nomi pourrait représenter. » Elle a donc dû fouiller dans le script pour trouver quelque chose qu’elle pourrait faire sienne. Explique Lynch.

« J’ai cherché au moins un moment dans le scénario où les membres du public noir hochent la tête, tordant la réalité mais heureux de voir leur vraie vie représentée. Dans chaque projet auquel je fais partie, quel que soit le budget ou le genre, le Black l’expérience que je présente doit être authentique à 100%. «

Pas le temps de mourir était censé être déjà sorti en salles. La date de sortie originale était de retour en avril de cette année, mais elle ouvrira désormais en avril 2021, tant que tout se passe comme prévu. Dans l’état actuel des choses, Lashana Lynch a dû faire face au contrecoup d’une femme noire assumant le rôle de 007 depuis plus d’un an maintenant, et cela continuera probablement jusqu’à la sortie du film, maintenant que la nouvelle a été confirmée. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Lynch au Harper’s Bazaar.

Sujets: James Bond, pas le temps de mourir