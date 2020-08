WordPress 5.5 a maintenant des mises à jour automatiques pour les plugins et les thèmes, mais vous voudrez peut-être l’éviter

Une fonctionnalité très attendue a été ajoutée à la version 5.5 de WordPress. Le CMS populaire a acquis la possibilité d’activer les mises à jour automatiques pour les plugins et les thèmes. Cependant, la nouvelle fonctionnalité comporte des risques.

Les plugins sont une partie essentielle de WordPress car ils aident à étendre les fonctionnalités de base du système de gestion de contenu. Les plugins peuvent être difficiles, cependant. Trop de plugins peuvent nuire aux performances de WordPress, et des plugins mal écrits et mal entretenus peuvent détruire complètement le site.

Il est préférable de ne pas ajouter trop de plugins et de les maintenir à jour. Si les webmasters ne vérifient pas et ne mettent pas à jour fréquemment leurs plugins et thèmes, ils pourraient exposer leur site à des exploits et des bogues qui ont déjà été corrigés dans les versions plus récentes.

Pour résoudre le problème de maintenance, WordPress a ajouté la possibilité de mettre à jour automatiquement les plugins et les thèmes dans WordPress 5.5. Les sites disposant de la version 5.5 ou ultérieure peuvent désormais accéder à la page Plugins et activer les mises à jour automatiques pour les plugins individuels.

Fonction de mise à jour automatique pour les plugins

Ils peuvent également accéder à la page Thèmes et activer les mises à jour automatiques pour des thèmes individuels.

Fonction de mise à jour automatique des thèmes

Mises en garde concernant la mise à jour automatique de WordPress

Les administrateurs WordPress expérimentés savent ce que c’est que de mettre à jour un plugin ou un thème, puis de casser le site. C’est toujours un risque lors de la mise à jour des plugins et des thèmes, mais si vous le faites manuellement, vous en êtes immédiatement conscient et pouvez le réparer si vous pouvez restaurer rapidement le site à partir d’une sauvegarde.

Le problème avec les plugins et les thèmes de mise à jour automatique est qu’ils peuvent endommager le site, mais vous ne le saurez peut-être que des heures, voire des jours plus tard. Si ce n’est pas un risque que vous êtes prêt à prendre, vous devriez probablement éviter d’activer les mises à jour automatiques.

Si vous vous sentez un peu risqué, envisagez de ne l’activer que pour les plugins et les thèmes que vous savez bien entretenus et avec lesquels vous n’avez pas eu de problèmes auparavant. Mieux encore, activez-le uniquement pour les plugins qui n’affectent pas directement ce qui est rendu sur les pages.

Le seul moyen sûr de mettre à jour automatiquement les plugins WordPress que j’ai trouvé est avec Smart Plugin Manager de WP Engine. Le Smart Plugin Manager crée une sauvegarde du site et met automatiquement à jour les plugins sur une version de test du site. Il exécute ensuite une série de tests, notamment en prenant des captures d’écran avant et après des pages et en les comparant pour les différences. Si l’un des tests échoue ou si les captures d’écran détectent une différence significative, la mise à jour sera annulée. Cependant, si tout se vérifie, il mettra à jour le site en direct avec les derniers plugins.

Mises à jour hebdomadaires, pas de spam et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.