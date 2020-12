Jabra lance les écouteurs Elite 85t avec ANC, jusqu’à 25 heures d’autonomie à Rs 18999

Tendance FP01 déc.2020 11:36:26 IST

Jabra a élargi sa gamme de produits audio en Inde en lançant des écouteurs Elite 85t dotés de la technologie avancée d’annulation active du bruit (ANC) et de nombreuses autres fonctionnalités. L’appareil aura une taille très compacte pour donner aux utilisateurs une sensation de légèreté et un mode d’écoute pour être conscient de ce qui se passe autour de vous. Il dispose également d’une longue durée de vie de la batterie. Jabra vendra Elite 85t via la plate-forme de commerce électronique Amazon à partir d’aujourd’hui (1er décembre 2020) à Rs 18999.

Le Jabra Elite 85t sera disponible en couleur noir titane et la société a promis que davantage de variantes de couleurs seront supprimées en janvier 2021.

La société affirme que le Jabra Elite 85t offrira «un niveau de réduction du bruit qui va encore plus loin que les offres ANC standard de Jabra». La fonction ANC peut également être modulée en fonction des besoins de l’utilisateur. Les produits sont livrés avec un double chipset dans les écouteurs pour faciliter la capacité d’annulation du bruit et un traitement optimal du son.

Pour un son clair et des basses supérieures, les écouteurs ont des haut-parleurs de 12 mm et une conception semi-ouverte pour soulager la pression sur les oreilles. Jabra a également adapté les gels auriculaires à une forme ovale offrant une meilleure étanchéité dans l’oreille. Cela signifie que de longues heures d’écoute des chansons n’auront aucune gêne pour les oreilles car la tour de l’Elite 85t ne repose pas aussi profondément dans l’oreille.

Selon le communiqué de presse, l’Elite 85t offrira 5,5 heures d’écoute continue pendant que l’ANC est activé. Lorsque le produit est inséré dans l’étui de chargement, il offre jusqu’à 25 heures d’autonomie avec ANC activé. Si l’ANC est désactivé dans le cas, les heures passeront à 31 heures.

Le Dr Amitesh Punhani, directeur marketing national de Jabra, a déclaré: «Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de la série Elite 85t en Inde, ce qui démontre vraiment que notre engagement envers l’ANC ne fait pas exception».

Il a ajouté que les utilisateurs souhaitant des appareils exceptionnels dans de petits emballages, l’Elite 85t a été conçu pour répondre à la demande.

