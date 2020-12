Cailee Spaeny, Erin Kellyman et Ellie Bamber en pourparlers pour jouer dans la série «  Willow  »

Il y a quelques mois, Disney a annoncé qu’ils produiraient un saule série, basée sur le film fantastique bien-aimé de 1988 de Lucasfilm. La série devrait être diffusée sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +, et verra le retour de Warwick Davis reprenant son rôle de personnage titulaire, Willow. Un trio d’actrices talentueuses est prêt à rejoindre Davis dans cette nouvelle quête.

Selon la date limite, Disney et Lucasfilm sont en négociations avec Cailee Spaeny (Devs, Pacific Rim: Uprising, The Craft: Legacy), Erin Kellyman (Solo: Une histoire de Star Wars), et Ellie Bamber (Nocturnal Animals, The Nutcracker and the Four Realms) pour jouer les trois rôles principaux féminins de la série.

Bien que les détails soient encore rares, pour le moment, Deadline a découvert à partir des informations de casting diffusées que la série tournera autour d’un groupe en mission pour sauver un prince kidnappé. De plus, les rôles de Spaeny, Kellyman et Bamber devraient être les suivants:

«Les membres de l’équipe incluent Dove (Bamber), dont la trame de fond ressemble à celle de Willow du film. Dove est une femme de ménage sans prétention qui prouve qu’elle est «l’élue» alors qu’elle entreprend le voyage. Elle est rejointe par Kit (Spaeny), la princesse dont le frère jumeau a été enlevé. Elle est destinée à être un leader et finalement la reine. Kellyman joue Jade, un serviteur qui est le meilleur ami et boussole morale de Kit. Elle est en passe de devenir la meilleure jeune guerrière du royaume.

Un voleur se joindra également à la quête, similaire à celle du personnage de Val Kilmer dans le film original de 1988.

John M. Chu est configuré pour diriger l’épisode pilote. Jonathan Kasdan a écrit la série et servira de co-showrunner avec Wendy Mericle. Ron Howard, le réalisateur et scénariste du film original Bob Dolman, et Lucasfilm sont également attachés au projet.