La confession inattendue d’Andrew Garfield sur son personnage le plus intense

Andrew Garfield est l’un des acteurs les plus polyvalents et se prépare dur pour chaque personnage. Mais, l’un d’eux, a dépassé ses limites. Connaître tous les détails.

© GettyAndrew Garfield

L’année dernière a été pleine de succès pour Andrew Garfield. L’acteur a participé à Spider-Man : Pas de retour à la maisonétait le protagoniste de tique tique boumqui lui a valu une nomination aux Oscars et a également créé Les yeux de Tammy Faye. Incontestablement, ce sont trois films emblématiques qui ont beaucoup fait parler ces derniers mois. Parce que, comme si cela ne suffisait pas, il a maintenant un autre projet entre les mains.

Ceci est dû au fait Andrew Garfield est en vedette Sous la bannière du cielune série qui lui a valu sa première nomination aux Emmy Awards. A tel point que, une fois de plus, il a démontré toute sa polyvalence, laissant entendre qu’il est l’un des meilleurs de sa génération. Cependant, il convient également de noter qu’il continue de grandir et que l’acteur ne cesse d’éblouir avec son travail. Bien sûr, la plupart demandent son retour dans Spider-Man.

Et, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle que cela se produise, c’est une illusion que les téléspectateurs ne perdent pas pour le moment. Cependant, tout au long de sa carrière, Andrew Garfield Il est passé par d’autres personnages différents qui l’ont également marqué de manière inattendue. Cependant, c’était celui qu’il considérait comme le plus intense et le plus important. C’est ce qu’il a fait dans Le silencel’une des productions qui a été un avant et un après dans sa vie.

Le film, réalisé par Martin Scorsese, représentait un grand défi pour lui puisque, pour être à la hauteur du réalisateur, il s’est préparé de manière très significative pour le rôle. Récemment, dans une interview, il a déclaré que pour ce film, il avait utilisé la méthode Stanislavski. Ce genre d’approche d’un personnage ne lui a pas donné, ni à aucun de ses collègues, la possibilité de se conduire mal sur le plateau.

Mais, la vérité est que cette méthode l’a amené à entrer dans la psyché du personnage même à l’intérieur. Entre autres choses Il s’est impliqué dans diverses pratiques religieuses, comme une retraite spirituelle de 31 jours, au cours de laquelle il a dû méditer sur la vie de Jésus-Christ. Mais, il a aussi pratiqué la chasteté pendant six mois et s’est privé de nourriture. « J’ai fait beaucoup de pratiques spirituelles chaque jour, je me suis créé de nouveaux rituels. J’ai été célibataire pendant six mois et j’ai beaucoup jeûné, car Adam et moi avons dû perdre beaucoup de poids», a-t-il avoué.

Plus tard, il a également déclaré: «J’ai eu des expériences assez folles et époustouflantes”. Avec cela, il a précisé que son caractère Le silence Ce fut l’un des plus intenses de toute sa carrière, mais en même temps celui qui l’a le plus aidé à reconnaître certains aspects. C’est pourquoi, à partir de là, il a changé sa vision du travail.

