Kathleen Kennedy restera présidente de Lucasfilm malgré les rumeurs de remplacement confirme le PDG de Disney

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ne va nulle part Guerres des étoiles Ventilateurs. Du moins pas de sitôt. Ceci, selon le PDG de Disney, Bob Chapek, qui a récemment abordé le sujet lors de la réunion des actionnaires de la société. Les fans en ligne ont plus que souhaité voir quelqu’un comme Dave Filoni ou Jon Favreau, qui sont derrière Le mandalorien, prend le relais de la ou des têtes de Lucasfilm. Mais Chapek a rejeté cette idée à la hâte.

Au cours de la partie questions-réponses de la réunion des actionnaires de Disney, quelqu’un a demandé catégoriquement si Dave Filoni, qui était derrière La guerre des clones et Rebelles, ou Jon Favreau, qui a réalisé des tubes comme Homme de fer et Le roi Lion pour Disney, allait remplacer Kathleen Kennedy chez Lucasfilm. Bob Chapek n’a pas mâché ses mots dans sa réponse. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Nous avons été absolument ravis de pouvoir avoir le genre de talent comme Kathleen Kennedy pour diriger Lucasfilm … Nous attendons avec impatience que Kathleen Kennedy dirige l’organisation Lucasfilm pendant de nombreuses années. «

Donc là nous l’avons. Kathleen Kennedy, une productrice légendaire qui est un incontournable d’Hollywood depuis des décennies, a pris la tête de Lucasfilm lorsque Disney a acheté la société à George Lucas en 2012. Kennedy a dirigé le navire pendant près d’une décennie, supervisant le Guerres des étoiles suite de la trilogie, ainsi que des spin-offs comme Voleur un et Solo. Les films produits sous sa direction ont rapporté près de 6 milliards de dollars au box-office mondial. Sans parler des ventes de marchandises, des ventes d’édition et de tout ce qui s’est passé pendant cette période.

Cela ne veut pas dire que tout s’est bien passé. Le dernier Jedi et La montée de Skywalker étaient, indépendamment de ce que l’on pense de ces films personnellement, assez controversés. Plusieurs réalisateurs ont également quitté des projets. Phil Lord et Chris Miller après avoir tourné la plupart des Solo, qui a continué à décevoir financièrement. Colin Trevorrow dans l’épisode IX. David Benioff et DB Weiss, qui avaient planifié une trilogie cinématographique. Mais, globalement, notamment grâce au succès de Le mandalorien sur Disney +, le mandat de Kennedy a plus de victoires que de pertes.

Les fans qui n’étaient pas satisfaits de la direction créative de Star Wars ont souvent pointé du doigt Kennedy, en termes de blâme. À ce stade, de nombreux fans ont également salué le travail de Dave Filoni et Jon Favreau. À tel point que bon nombre d’entre eux ont exprimé le désir de les voir prendre la relève en tant que chefs de création de l’entreprise.

Cela n’arrivera pas. Cela dit, Favreau et Filoni feront beaucoup plus avec Guerres des étoiles Dans les années à venir. Disney + accueillera plusieurs émissions, telles que Le livre de Boba Fett, Ahsoka et Rangers de la nouvelle république, qui se déroulera dans la même chronologie que Le mandalorien. Favreau et Filoni seront directement impliqués dans ces projets. Et Kathleen Kennedy continuera à diriger le navire en tant que présidente, apparemment aussi longtemps qu’elle se contentera de le faire. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Collider.

Sujets: Star Wars