Ram Navami 2021: souhaits et messages WhatsApp à partager avec vos proches

21 avr.2021 12:25:36 IST

Ram Navami est observé sur le Navami tithi du mois de Chaitra Shukla paksha, selon la mythologie hindoue. L’un des festivals les plus importants et les plus propices des hindous, c’est le jour où Lord Rama est né du roi Dashrath et Kaushalya. Cette année, Ram Navami est célébré aujourd’hui, 21 avril dans le monde entier.

Ram Navami marque la fin des neuf jours de Vasant Navratri ou Chaitra Navratri. Les fidèles observent le jeûne et font aussi homa et yagya.

Pour ce festival de bon augure, voici quelques souhaits, messages de statues WhatsApp et citations à partager avec vos proches:

Aapko aur aapke parivar ko Ram Navami ki hardik shubhkaamnaayein

Que la grâce divine du Seigneur Rama soit toujours avec vous. Je vous souhaite un très heureux Rama Navami!

Que ce Ram Navami apporte beaucoup de positivité, de paix et de prospérité à votre vie. Joyeux Ram Navami!

Que les bénédictions de Lord Ram soient toujours avec vous et votre famille. Joyeux Ram Navami!

Que Lord Ram vous bénisse et vous protège toujours. Joyeux Ram Navami!

Je vous souhaite un joyeux Ram Navami! Puissiez-vous atteindre vos objectifs cette année.

En cette occasion propice de Rama Navami, je souhaite que les bénédictions du Seigneur Rama apportent la prospérité à votre vie. Joyeux Rama Navami!

Ayez un Ram Navami en sécurité et béni!

Sur ce Ram Navami, je souhaite que Lord Ram enlève toute votre peur et vos soucis. Joyeux Ram Navami!

Joyeux Ram Navami! Je prie pour votre bonne santé et votre bonheur.

Ce Rama Navami, que Shri Rama vous comble de ses plus belles bénédictions. Joyeux Rama Navami!

Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un joyeux Ram Navami!

En la sainte occasion de Rama Navami, je souhaite que Shri Ram remplisse votre maison de bonheur, de paix et de prospérité. Joyeux Ram Navami!

Que la lumière des diyas remplisse votre vie d’éclat et de contentement. Joyeux Ram Navami de notre famille à la vôtre!

