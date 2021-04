Terry Crews admet qu’il a été accro au porno

Le couple a admis qu’ils avaient eu des hauts et des bas, avec Crews disant qu’il a lutté contre l’infidélité et le porno, ajoutant: « Toi dois comprenez, le mariage était mort. «

Roi, 55 ans, a déclaré qu’elle avait eu ses soupçons, expliquant: « Il y a de la saleté dans ce trou … Et j’avais ce genre de sensation de malaise dans mon estomac et ce sentiment nerveux. Et je me dis: ‘Quelque chose est louche.' »