Ce sont toutes les nouvelles que HBO Max prépare pour mai 2023, y compris le retour d’un super-héros

Le catalogue HBO Max continue de s’alimenter pendant encore un mois. Pour l’instant on sait très peu de nouvelles qui arriveront. Cependant, il faut s’attendre à ce qu’ils annoncent peu à peu plus de séries et de films qui seront intégrés au catalogue avant HBO Max est renommé simplement « Max ». En tout cas, dans le Actualités HBO Max du mois de mai 2023 On trouve des films et des séries très intéressants, tous dirigés par « Shazam ! La fureur des dieux » comme le film à grand succès de référence qui débarquera sur la plateforme aux mains de DC.

Les 4 nouveautés que HBO Max prépare pour mai 2023

Le point culminant cette fois est « Shazam! La fureur des dieux », mais nous pouvons sûrement obtenir beaucoup de correspondance avec d’autres des œuvres que nous allons voir ici rassemblées.

Bien sûr, ce ne seront pas toutes les nouvelles dont nous allons profiter sur HBO Max, mais il est possible que le reste soit confirmé tout au long de la semaine ou au début du mois, nous mettrons donc à jour cette liste. Après tout, des productions qui ne sont pas les leurs peuvent être ajoutées à tout moment.

Les plombiers de la Maison Blanche – 2 mai

L’affaire du Watergate a été l’un des scandales politiques les plus célèbres de tous les temps. En fait, c’est l’un des la grande presse gagne. Cette mini-série de 5 épisodes raconte histoire vraie de la façon dont les saboteurs politiques commandés par Nixon ils ont été par inadvertance la cause de sa chute de la présidence. Il est postulé comme l’une des meilleures séries de politique et de pouvoir, également avec un format très court, cinq épisodes qu’on peut finir de voir à une vitesse diabolique. Fortement recommandé, ce sera un vrai « hit ».

Aussi, on voit un Woody Harrelson dans une de ces cassettes qui vous va incroyablement bien.

Regardez « Les plombiers de la Maison Blanche » sur HBO Max

Espion/Maître – 19 mai

Une série roumaine qui traite de l’ère dictatoriale du pays. Là-bas, un diplomate va profiter d’un voyage en Allemagne pour tremplin pour voyager aux États-Unis et laisse ton pays derrière toi est dans un état très précaire. Ainsi, nous sommes face à une série très intéressante, avec une production dans un pays dont nous ne recevons habituellement pas de fiction. Ainsi, cela devient une série d’espionnage vraiment intéressante et inattendue.

Regardez « Spy/Master » sur HBO Max

Shazam ! La fureur des dieux – 23 mai

Le premier film de Shazam a surpris pour de bon en raison de sa nouvelle proposition dans un un marché aussi sursaturé que celui des super-héros. Cela se voyait dans les flashs qu’il avait de superproductions d’aventure avec des enfants comme il pouvait l’être à l’époque « Les Goonies ». Ce film perd cette fraîcheur pour se concentrer davantage sur les questions liées à tropes de films de super-héros classiques, mais c’est quand même un film très divertissant qui passe en un souffle. C’est donc une excellente recommandation pour :

fans de films de super-héros .

. Amateurs de super-héros DC, mais cette fois avec une touche décontractée très typique de Marvel.

Ceux qui recherchent un film qui fait voler le temps.

Les personnes qui veulent profiter cinéma de pop-corn

Regardez « Shazam ! La fureur des dieux » sur HBO Max

Gremlins : Les secrets des Mogwai – 23 mai

Le légendaire film de Joe Dante dans lequel nous avons suivi le gadget un Gremlin qui, s’il était mouillé à minuit, se dupliquait avec des versions maléfiques de lui-même générait un grande commercialisation et un amour incroyable pour ces petites bestioles. Près de quarante ans après la première du premier film, nous nous retrouvons avec un série animée aussi divertissante qu’inattendue. Dans celui-ci, il s’agit de révéler plus d’informations sur les origines de ces « animaux » et d’apporter de nouvelles informations avec des personnages totalement inédits.

Regardez « Gremlins : les secrets du Mogwai » sur HBO Max

