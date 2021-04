Les Foo Fighters célèbrent le 4/20 avec une vidéo surréaliste «  Chasing Birds  »

Le 4/20 est arrivé et Foo Fighters a surpris ses fans avec la sortie d’un nouveau single de leur album «Medicine at Midnight», avec une vidéo entièrement animée pour la chanson intitulée «Chasing Birds», avec des scénarios très hallucinogènes. Ad hoc ‘pour l’occasion.

La vidéo présente Dave Grohl et sa compagnie dans des rendus entièrement animés au milieu d’un désert où ils entreprennent une recherche désespérée pour trouver une source d’hydratation à proximité, leur environnement devenant de plus en plus surréaliste avec des accents de cauchemar.

Les fans vétérans de Foo Fighters noteront que le groupe a présenté des références sournoises et sournoises à divers clips vidéo de leur carrière musicale, comme dans le cas de leur single de 1997 « Everlong » du deuxième album « The Color and the Shape ».

Cette semaine, les Foo Fighters ont annoncé le report de leur tournée initialement prévue pour cette année, jugeant nécessaire de reporter leurs dates pour l’année 2022 en raison des conditions actuelles de la pandémie. Cette tournée, la même avec laquelle ils fêteraient leur 25e anniversaire, est reportée depuis 2020.

La semaine dernière, Dave Grohl a épaté ses fans avec une collaboration aux côtés du légendaire chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger. La chanson « Eazy Sleazy » a été composée avec Jagger, avec Grohl comme musicien d’accompagnement à la guitare, à la basse et à la batterie. Les Britanniques ont présenté un air rock animé sur l’épuisement du confinement par la pandémie.

Dave Grohl prépare le lancement de « The Storyteller: Tales of Life and Music », un livre dans lequel il présente ses meilleures anecdotes dans le monde de la musique et ses origines: Depuis son enfance, la formation de Nirvana et sa comédie musicale carrière après la mort de Kurt Cobain, préparant sa publication pour octobre de cette année.