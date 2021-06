Jupiter’s Legacy Cast réagit à l’annulation soudaine de la série de super-héros par Netflix

Suite à l’annulation quelque peu surprenante de la nouvelle série de super-héros de Netflix, Jupiter’s Legacy, plusieurs membres de la distribution se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs réactions à la nouvelle décevante. Leslie Bibb, qui a joué Grace Kennedy-Sampson AKA Lady Liberty dans la série, a déclaré : » MON BAES… je suis avec mes frères d’armes @joshduhamel @bendanielsss @mattlanter @mikewadeactor… cette union est quelque chose en laquelle je croyais et je va manquer de tout cœur… vous aimez les amis… xolb #jupiterslegacy. »

Ceci était suivi par Matt Lanter, qui a interprété George Hutchence AKA Skyfox, avec l’acteur faisant écho à beaucoup de ces sentiments en disant: « Cette 1ère photo semble appropriée. Une bande d’amis qui l’était autrefois. Merci à mon incroyable casting, mon équipe et mes créatifs derrière #JupitersLegacy. Quelle expérience vous avez tous vécue… Ce n’est pas tous les jours qu’un enfant comme moi devient un super-héros. »

Enfin, Andrew Horton, qui a joué le rôle de Brandon Sampson, alias The Paragon, a déclaré: « Je suis dégoûté. Jupiter’s Legacy était une expérience unique et que je n’oublierai jamais. Je suis triste et désolé que nous n’arrivions pas à continuez ce voyage. J’ai l’impression que nous avions à peine effleuré la surface avec celui-ci, mais comme l’inimitable Jim Carey l’a dit un jour « c’est ainsi que le cookie s’effondre » Un grand merci à chaque personne impliquée dans ce titan d’un projet ; . ? nous devrions être incroyablement fiers de ce que nous avons créé, quel que soit le résultat. »

Il a conclu en remerciant toutes les personnes impliquées en disant: « Merci à @netflix pour l’opportunité. Merci à @mrmarkmillar pour la création L’héritage de Jupiter. Merci à Steven DeKnight d’avoir tenté sa chance avec personne. Merci à tous ceux qui ont regardé l’émission », avant de terminer son message par « Au prochain ».

De toute évidence, le casting est aussi déçu que les fans de la série le sont par la nouvelle. Alors que la série était probablement censée commencer la franchise Millarworld du géant du streaming, avec des plans sans aucun doute en place pour engendrer plusieurs saisons aux côtés des différentes propriétés basées sur le travail du scénariste de bandes dessinées Mark Millar qui sont actuellement en cours de développement, L’héritage de Jupiter a plutôt été cloué au sol avant même d’avoir eu la chance de vraiment prendre son envol, se terminant après une seule saison.

Malheureusement, la première saison de l’émission a rencontré des critiques mitigées, n’ayant pu obtenir qu’un taux d’approbation de 38% sur Rotten Tomatoes. Bien que l’agrégation de critiques ne soit certainement pas la solution ultime, elle offre une idée de la mauvaise réception de Jupiter’s Legacy, ce qui était probablement un facteur majeur, ainsi que le coût de production astronomique, dans la décision de Netflix de mettre fin à la série. si brusquement.

Mais ne craignez pas les téléspectateurs de Netflix, car ce n’est pas totalement fini pour L’héritage de Jupiter, avec le géant du streaming et Mark Millar planifiant à la place un spin-off intitulé Super escrocs, qui suivra une équipe de voleurs, les « super escrocs » titulaires, alors qu’ils procèdent à un cambriolage après qu’un membre a tenté de tromper le plus grand casino mafia de Vegas. Millar a également depuis exprimé sa confiance qu’une deuxième saison de L’héritage de Jupiter sera produit à l’avenir. Ne retenez pas votre souffle.

