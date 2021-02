Une histoire vieille de 100000 ans pourrait expliquer pourquoi les Pléiades sont appelées «  Sept Sœurs  »

Les gens modernes et anciens connaissent depuis longtemps les Pléiades , ou Seven Sisters, une petite collection d’étoiles de la constellation du Taureau.

Mais cette fameuse assemblée pourrait ouvrir la voie à la plus ancienne histoire du monde, celle racontée par nos ancêtres en Afrique il y a près de 100 000 ans, a proposé une nouvelle étude spéculative. Pour faire ce cas, les auteurs de l’article s’appuient sur des similitudes entre les mythes grecs et autochtones australiens sur la constellation. Mais un expert a déclaré à 45Secondes.fr que les similitudes dans ces mythes pourraient être un pur hasard, pas un signe qu’ils émergeaient d’une origine commune.

Les Pléiades font partie de ce que les astronomes appellent un amas d’étoiles ouvert, un groupe d’étoiles toutes nées à peu près à la même époque. Les télescopes ont identifié plus de 800 étoiles dans la région, bien que la plupart des humains ne puissent en apercevoir que six par une nuit claire et sombre.

Les Pléiades sont un petit groupe d'étoiles au sein de la constellation du Taureau.

Pourtant, les cultures du monde entier ont souvent fait référence à cette constellation avec le chiffre sept, les appelant les «sept sœurs», «sept jeunes filles» ou «sept petites filles». Ce grattoir à la tête a intrigué de nombreux scientifiques, tels que l’astrophysicien Ray Norris de l’Université Western Sydney et l’Astronomie et les sciences spatiales du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) en Australie.

Norris a travaillé avec des Australiens autochtones et a appris nombre de leurs histoires sur le ciel, y compris celles de différents groupes qui identifient les Pléiades comme sept filles poursuivies par la constellation d’Orion, qui est un chasseur dans ces histoires. Ce scénario est extrêmement similaire à celui des anciennes légendes grecques sur ces constellations.

« J’ai toujours pensé, » Oh c’est vraiment bizarre « », a déclaré Norris à 45Secondes.fr.

Le cas n’est pas tout à fait surprenant, étant donné qu’Orion et les Pléiades sont des traits célestes brillants et proéminents, et que Terre La rotation de nous donne l’impression que le premier poursuit le second à travers le ciel nocturne. Certains chercheurs ont tenté d’expliquer la ressemblance narrative par un simple échange culturel, a déclaré Norris, étant donné que les Européens sont arrivés en Australie il y a plus de deux siècles. Mais une telle échelle de temps n’est pas assez longue pour que l’histoire soit si profondément ancrée dans différentes cultures australiennes éloignées, a-t-il ajouté.

Norris a noté que l’une des sept sœurs – une étoile connue sous le nom de Pleione – est souvent perdue dans l’éclat d’une étoile proche appelée Atlas, la rendant invisible à la plupart des yeux humains. Mais il y a 100000 ans, lorsque les humains ont émergé du continent africain pour la première fois et se sont répandus dans le monde, les deux étoiles auraient été plus séparées dans le ciel nocturne, ce qui explique peut-être pourquoi les Pléiades portent le nom de sept êtres dans de nombreuses histoires. En d’autres termes, nos ancêtres qui n’avaient pas encore quitté l’Afrique ont d’abord inventé l’histoire, puis ont porté cette histoire sur le ciel nocturne avec eux alors qu’ils migraient vers l’Europe, à travers l’Asie et finalement en Australie.

« Vous avez ces deux éléments de preuve circonstancielle », a déclaré Norris. « Ensemble, ils font une hypothèse intéressante. » Avec un co-auteur, il a publié un article le 25 janvier sur cette possibilité dans la base de données pré-impression. arXiv . Leur étude a été acceptée mais pas encore publiée dans une revue à comité de lecture.

Tout en notant que c’est une «idée amusante et évocatrice», l’astronome et archéo-historien Bradley Schaefer de la Louisiana State University à Baton Rouge, qui n’était pas impliqué dans le travail, n’a pas pensé que l’explication était probable.

«Les humains sont des humains», donc ils peupleront le ciel de personnages masculins et féminins. Par hasard seulement, environ la moitié du temps, on s’attendrait à ce qu’une constellation donnée soit associée aux hommes et la moitié du temps aux femmes. Ce qui signifie que « environ un quart de ce temps, Orion sera masculin et les Pléiades seront des femmes », a déclaré Schaefer.

Compte tenu du grand nombre d’histoires traditionnelles, de simples coïncidences entre deux cultures données sont susceptibles de se produire, a déclaré Schaefer. Il a également souligné que l’article de Norris utilisait des informations de positionnement stellaire obsolètes pour modéliser la distance entre Pleione et Atlas il y a 100 000 ans. Les données correctes les placent deux fois plus près à cette époque, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas beaucoup de changement significatif dans la façon dont la constellation est apparue à nos ancêtres.

L’article de Norris ne repose pas entièrement sur ce fait, mentionnant que l’on pense que les étoiles des Pléiades varient avec la luminosité et qu’il y a peut-être 100000 ans l’une des étoiles très faibles était beaucoup plus visible, bien que personne ne sache à quel point ces étoiles varient en luminosité sur le long terme.

Il est possible que l’hypothèse soit correcte, a déclaré Schaefer, mais les preuves disponibles ne sont pas très convaincantes. Il fournit une « leçon de ce qu’il faut pour prouver quelque chose comme ça », a-t-il ajouté.

Il a donné comme contre-exemple la Grande Ourse, une autre constellation bien connue, que les cultures à travers l’Eurasie décrivent comme un ours. Dans ce cas, les preuves suggèrent qu’au moins quelques histoires sur la Grande Ourse ont probablement émergé d’une histoire d’origine commune, a-t-il déclaré.

Par exemple, dans un nombre significatif de ceux-ci, la «louche» du balancier est donnée comme le corps de l’ours, et les trois étoiles du «manche» sont identifiées comme sa queue (bien que les ours n’aient pas de longues queues. )

Pourtant, dans de nombreuses histoires traditionnelles du peuple sibérien en Russie orientale, où les gens reconnaissent également la Grande Ourse comme un ours, il y a une altération. La louche est toujours le corps de l’ours, mais les trois étoiles de la poignée sont marquées comme trois chasseurs poursuivant l’ours. Mizar, l’étoile centrale de la poignée, a un petit compagnon pâle connu sous le nom d’Alcor, et dans les histoires sibériennes, Alcor est un oiseau qui aide à conduire les chasseurs à l’ours, a déclaré Schaefer.

Un nombre important d’histoires amérindiennes, racontées par des peuples disséminés sur le continent nord-américain au nord du Rio Grande, ont une configuration très similaire pour la Grande Ourse – y compris l’ours, les chasseurs et l’oiseau directeur, a-t-il ajouté. Étant donné que de nombreuses autres preuves montrent que les humains ont migré sur un ancien pont terrestre dans le détroit de Béring entre la Russie moderne et l’Alaska il y a des milliers d’années, Schaefer pensait qu’il était beaucoup plus probable que ces histoires de Big Dipper partagent une origine commune.

Même cette explication n’est pas universellement acceptée par les archéo-historiens, a-t-il ajouté. Mais les nombreuses caractéristiques communes « signifient qu’il s’agit d’une histoire évocatrice, amusante et vraisemblablement vraie », a-t-il déclaré. Ce n’est peut-être pas la période titanesque de 100000 ans suggérée d’Orion et des Pléiades, mais avoir un conte vieux d’au moins 14000 ans est toujours assez impressionnant, a déclaré Schaefer.

«Cela fait de la Grande Ourse la plus ancienne propriété intellectuelle de l’humanité», a-t-il déclaré.

