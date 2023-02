Berta Vázquez a montré un changement physique aux Goya Awards: elle a été critiquée et soutenue sur Internet

célébrités

Berta Vázquez a participé aux Goya Awards pour remettre le prix du meilleur film européen et sa nouvelle figure a suscité critiques et soutien sur Internet.

©GettyBerta Vázquez chez les Goya

Berta Vazquez est une actrice hispano-ukrainienne d’origine éthiopienne connue principalement pour avoir joué Rizos dans la série télévisée originale Antena 3 vue à vueen plus de participer au film palmiers dans la neige avec Mario Casas et Adriana Ugarte. Sa filmographie comprend le film Lego Batman : le film et des séries comme L’accident et le populaire bienvenue à l’éden de Netflix.

Dans ce cas Berta Vazquez participé à la grande nuit du cinéma espagnol, étant l’un de ceux chargés de remettre un prix au Prix ​​Goya 2023. La catégorie ? Ni plus ni moins que le Meilleur film européen. Dans ce contexte, l’actrice est apparue dans une robe marron longue et des accessoires lumineux, avec une image qui s’est démarquée pour elle en cette nuit spéciale, bien que, comme toujours, il y ait eu des voix négatives.

Une polémique inutile

Apparemment, le changement physique de Berta Vazquez Il a été au centre des critiques de nombreuses personnes qui ont souligné son apparence tout en courbes. Quelque chose de vraiment inutile à cette époque où ces personnes devraient comprendre que la critique des corps ne laisse rien de positif et peut même déclencher de gros problèmes pour ceux qui sont visés par ces propos.

Heureusement, de nombreuses personnes sont venues soutenir Berta Vazquez soulignant la beauté naturelle de cette femme qui a participé à la Prix ​​Goya en plus de mettre en valeur sa belle tenues pour une soirée aussi spéciale que la remise de ces récompenses. Internet est souvent un endroit où il se passe de très bonnes choses et cette fois les internautes qui ont soutenu l’actrice de 30 ans s’en rendent compte.

La course de Berta Vazquez a commencé en 2015 et depuis lors, il n’a fait qu’ajouter de nouveaux projets parmi lesquels on peut trouver des films et des émissions de télévision avec lesquels il a popularisé son image en plus d’être une figure montante dont on peut s’attendre à voir beaucoup plus dans un proche avenir. Cette polémique qui a débuté sur Internet après la Prix ​​Goya 2023 ce ne sera qu’un mauvais souvenir pour une femme qui fait son chemin dans l’industrie.

Les personnes qui soutiennent Berta Vázquez

