Better Call Saul touche à sa fin sur Netflix, mais peu de gens savent que la série a une préquelle animée qui a été créée cette année. Où peut-on le voir ?

©AMC+Où regarder Slippin ‘Jimmy, la préquelle animée peu connue de Better Call Saul.

Tu ferais mieux d’appeler Saul est l’une des meilleures séries de ces derniers temps et en est actuellement à sa dernière saison sur le service de streaming Netflixculminant l’histoire centrée sur le légendaire avocat Saul Goodman que nous avons vu pour la première fois en Breaking Bad. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette émission créée par Vince Gilligan et Peter Gould a une préquelle animée sur le personnage principal intitulée glisser Jimmy.

Les fans de la série s’en souviendront » Glisser Jimmy « c’était un vieux surnom Jimmy McGill dans sa jeunesse, à l’époque où il escroquait les gens. Cela fait référence, par exemple, à la pratique courante de faire semblant de glisser et de tomber pour obtenir une transaction en espèces facile d’un propriétaire d’entreprise, et c’est quelque chose que le protagoniste a mis en pratique plus d’une fois dans la fiction. De plus, c’est l’une des dernières choses que son frère Mandrin Il lui dit qu’il sera toujours ce personnage de l’adolescence.

A la mi-mars de cette année, ce nouveau spin-off animé de Tu ferais mieux d’appeler Saul produit par Starburns, qui est également à l’origine Rick et Morty, et avec les scénaristes Ariel Levine et Kathleen Williams-Foshee. D’un autre côté, ils ont rapidement confirmé que Bob Odenkirk n’exprimerait pas Jimmy et serait à la place Sean Giambrone, accompagné de Kyle S. More, Will Vought et Jasmine Gatewood, entre autres.

L’intrigue suit les mésaventures d’un jeune Jimmy McGill et ses amis d’enfance à Chicago. Chacun des épisodes est raconté dans un style qui rend différents hommages aux films et émissions de télévision des années 1970. Avant qu’il ne soit avocat pénaliste, il y a cet adolescent rusé qui essaie de traverser l’école catholique sans finir lui et son meilleur ami Marco en prison.

+Où voir Slippin’ Jimmy, la préquelle de Better Call Saul

A partir du 23 mai, téléspectateurs aux États-Unis et au Canada peuvent profiter glisser Jimmy via le service de streaming AMC+. Malheureusement, cette plateforme n’est pas encore disponible en Amérique latine, mais Voyant le succès de Tu ferais mieux d’appeler SaulNetflix devrait pouvoir l’intégrer prochainement à son catalogue.

