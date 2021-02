Assassin’s Creed Valhalla Patch 1.012 maintenant disponible sur PS5, PS4, ajoute des raids fluviaux, de nouvelles compétences et plus

Mettre à jour: La grande mise à jour de février d’Assassin’s Creed Valhalla (patch 1.012) est maintenant disponible au téléchargement sur PS5 et PS4. C’est environ 10-11 Go sur les deux systèmes.

Encore une fois, il s’agit sans doute de la mise à jour la plus importante du jeu depuis sa sortie en novembre. Il ajoute River Raids – une activité entièrement nouvelle et rejouable avec ses propres récompenses – ainsi qu’un tas de nouvelles compétences et un certain nombre d’améliorations générales. Une longue liste de corrections de bogues a également été implémentée.

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes dans l’histoire originale ci-dessous.

Histoire originale: La mise à jour prévue de River Raid d’Assassin’s Creed Valhalla sera disponible demain sur PS5 et PS4, a confirmé Ubisoft (c’est le 16 février, pour être clair). Officiellement nommé Title Update 1.1.2, le patch inclura la nouvelle activité River Raid, ainsi qu’un certain nombre de nouvelles compétences à débloquer, des améliorations générales du jeu et des corrections de bugs. C’est un téléchargement assez important sur les systèmes de Sony, pesant 11 Go sur PS5 et 10 Go sur PS4.

Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Notes de mise à jour de la mise à jour Assassin’s Creed Valhalla River Raid

SAISON YULE: MODE DE JEU RIVER RAIDS

Nous avons ajouté la prise en charge en jeu des raids fluviaux.

Préparez votre équipe de Jomsviking pour ce nouveau mode hautement rejouable qui vous mènera dans des régions inexplorées d’Angleterre, qui regorge d’opportunités de raids. De nouveaux butins, récompenses et défis attendent le clan Raven!

Le mode River Raids fait partie du contenu de la saison Yule. Il est gratuit pour tous les joueurs d’Assassin’s Creed® Valhalla, et il est accessible en jeu après le téléchargement de la mise à jour de titre 1.1.2.

NOUVELLES CAPACITÉS

Piège berserker: Cela attache un piège à votre flèche, répandant de la poudre hallucinatoire. Tout mouvement à proximité provoque le déclenchement du piège. Surprenez les passants désemparés!

Cela attache un piège à votre flèche, répandant de la poudre hallucinatoire. Tout mouvement à proximité provoque le déclenchement du piège. Surprenez les passants désemparés! Cri de guerre: Dans un accès de rage, Eivor laisse échapper un cri à glacer le sang, gagnant en force et faisant reculer les ennemis proches de peur, interrompant leurs attaques.

Dans un accès de rage, Eivor laisse échapper un cri à glacer le sang, gagnant en force et faisant reculer les ennemis proches de peur, interrompant leurs attaques. Coup d’épaule:Eivor effectue un coup d’épaule qui repousse les ennemis et détruit les objets.

NOUVELLES COMPÉTENCES

Assassin Carry: Transporter automatiquement un corps après un assassinat réussi.

Transporter automatiquement un corps après un assassinat réussi. Glissade d’assassin: Glissez-vous dans les ennemis et déséquilibrez-les pendant le sprint.

Glissez-vous dans les ennemis et déséquilibrez-les pendant le sprint. Course de puissance: Déclenchez une augmentation de vitesse sur le long navire au détriment de l’endurance.

Déclenchez une augmentation de vitesse sur le long navire au détriment de l’endurance. Flèche pilleuse: Eivor a une plus grande chance de piller les flèches des archers.

Eivor a une plus grande chance de piller les flèches des archers. Combattez prêt: Commencez toujours un combat avec un emplacement rempli d’adrénaline.

Commencez toujours un combat avec un emplacement rempli d’adrénaline. Accolade longue de navire:Lorsque vous êtes aux commandes du long navire, l’équipage lèvera son bouclier avec vous.

AMÉLIORATIONS DU JEU

DIVERS

Les runes et les ressources utilisées pour améliorer l’équipement Berserker seront renvoyées dans l’inventaire du joueur lorsqu’un objet est perdu.

Amélioration du retour des vibrations pendant la pêche. La pêche va BRRRR.

Résolution d’un problème qui faisait que les joueurs quittaient le mode déguisement si les joueurs effectuaient une attaque en roulant.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’attraper du poisson en mer ou sur les côtes.

Résolution d’un problème qui faisait que les bancs de poissons prenaient beaucoup de temps à réapparaître après la capture.

Les articles achetés dans la boutique Animus ne seront remis aux joueurs qu’après leur retour en Angleterre depuis le Vinland.

Modification des animations d’attaque de charge de prédateur pour donner aux joueurs un peu plus de temps pour réagir.

Résolution d’un problème qui empêchait Fabric d’être disponible. Tout le monde a aimé ça.

Ajout de la date d’achat aux articles répertoriés dans la section appartenant au magasin.

ÉQUILIBRAGE

Suppression des emplacements de runes en diamant sur les pièces d’équipement autres que les torses. Les runes qui y étaient insérées seront renvoyées dans l’inventaire du joueur.

GRAPHIQUES, AUDIO ET ANIMATION

Résolution de divers problèmes graphiques ou d’éclairage.

Résolution de divers problèmes de texture.

Résolution d’un problème qui faisait que le VFX d’explosion manquait lorsque les bocaux d’huile explosaient. Les bocaux d’huile vont maintenant monter en flèche.

(PS4 ™ / PS5 ™) La monture Muspell Warg brûlera désormais avec les feux de Hel!

Le sang de vos ennemis salira désormais tous les vêtements.

Résolution de divers problèmes d’animation de personnages ou de PNJ.

Résolution de divers problèmes d’écrêtage.

Résolution d’un problème qui empêchait l’affichage des effets visuels de l’ensemble Draugr.

Correction d’un problème qui faisait disparaître les flèches du carquois après avoir rééquipé l’arc de l’inventaire.

QUÊTES, ÉVÉNEMENTS MONDIAUX ET ACTIVITÉS SIDE

Correction d’un problème dans Storming the Walls, empêchant les joueurs de terminer la quête. Gunnar a décidé de rejoindre les festivités dans La première nuit de Samhain, permettant aux joueurs de terminer la quête. L’heure de la fête!

Résolution d’un problème qui permettait de tuer des PNJ de l’événement mondial The Good Men of Sherwood. Oo-de-lally, oo-de-lally, golly, quelle journée.

Les équipements Jomsviking afficheront désormais correctement leur qualité dans la page de personnalisation.

Résolution d’un problème qui pouvait amener Jomsviking à changer de forme et de taille dans le menu lors de son recrutement.

Randvi est prêt à entendre la nouvelle après avoir terminé l’arc de Sciropescire, permettant la conclusion de l’alliance.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec Tove après avoir terminé Porter la torche.

Résolution d’un problème qui entraînait la réutilisation de certains dés lorsque les deux joueurs utilisaient la faveur divine en donnant 3 dés supplémentaires. Plus rien dans votre manche.

Résolution d’un problème lié à la rencontre avec le poissonnier qui empêchait la quête d’être marquée comme terminée après la confirmation de la mise à mort.

Les joueurs ne seront plus cendrés s’ils s’échappent avant de combattre le barde dans Le diable a tous les meilleurs morceaux.

Les joueurs chargeant une sauvegarde créée après avoir frappé dans les indices et les énigmes, pourront désormais compléter l’objectif.

Résolution d’un problème dans la famille étendue qui empêchait le boss d’infliger de dégâts lors d’attaques souterraines.

Résolution d’un problème dans la famille élargie qui empêchait le boss de rester coincé près des murs, de rester sous terre ou de ne pas s’engager complètement dans le combat.

Résolution d’un problème qui empêchait le membre de la commande finale d’être révélé. Plus de Revealio!

Correction d’un problème dans Binding Fate qui empêchait les joueurs de terminer la rencontre avec le boss, car le boss pouvait rester coincé sous terre.

Résolution d’un problème dans Binding Fate qui empêchait les joueurs de terminer la quête après avoir parlé à Tyr.

Correction d’un problème dans War Weary qui empêchait les joueurs de terminer la quête après avoir vaincu tous les PNJ à l’extérieur.

Résolution d’un problème qui entraînait la mort de tous les membres de l’Ordre après avoir tué un Zélote. C’est peut-être le problème le plus fou jamais vu.

Résolution d’un problème dans The Big Finish qui empêchait les joueurs de terminer la quête lorsque la cachette était visitée avant de commencer la quête.

Correction d’un problème dans Blood from a Stone qui empêchait les joueurs de déplacer une pile de cargaisons.

Résolution d’un problème dans Le prince prodigue qui bloquait l’objectif si Eivor assassine le premier mannequin d’entraînement avant d’atteindre le point de contrôle.

Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec Gotafrid Fair-Robes après le combat, si les joueurs les jetaient dans la rivière. Yeeeeeet!

Correction d’un problème dans The Twit Saga Part I, où la maison ne prenait parfois pas feu empêchant les joueurs de terminer l’événement mondial.

Résolution d’un problème dans Degolas the Beautiful qui faisait que l’enfant grandissait. TENIR BON.

Résolution d’un problème dans Degolas le Beau qui empêchait Degolas de quitter l’eau.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec les PNJ des colonies.

Résolution d’un problème dans Crushed Dreams qui empêchait les joueurs de terminer l’événement mondial car la femme est dans un état mort. Le nom de la quête est vérifié.

Résolution d’un problème qui rendait la carte du monde indisponible après avoir parlé à Ceolwulf.

GAMEPLAY, COMBAT ET AI

Correction de plusieurs problèmes de comportement des PNJ.

Les montures répondront à l’appel d’Eivor depuis la roue des actions rapides.

Correction d’un problème qui faisait mourir des PNJ avant qu’ils ne soient touchés. Appelle une réunion d’urgence.

Résolution d’un problème qui a amené Eivor à se tenir debout après avoir été inactif pendant un certain temps. Eivor en pointe.

Résolution d’un problème qui faisait apparaître des éléments décoratifs sous forme miniature.

Résolution d’un problème qui permettait aux joueurs d’obtenir l’Arc de Nodens à l’aide d’actions de sauvegarde / chargement. Il devait être fait.

L’AUDIO

(PS4 ™) Résolution d’un problème qui entraînait des craquements.

Résolution d’un problème qui faisait que des essaims morts émettaient des sons inactifs. Je connais un problème d’Animus quand j’en vois un.

MODE PHOTO

Résolution d’un problème qui empêchait les cadres du mode photo de s’adapter à la taille de la fenêtre de jeu.

Résolution d’un problème qui provoquait des problèmes de rendu du terrain lors du déplacement de la caméra.

INTERFACE UTILISATEUR / HUD

Résolution de divers problèmes d’interface utilisateur / HUD.

Résolution d’un problème qui faisait apparaître les éléments Premium Start Pack en qualité Fine au lieu de Mythic.

Après avoir rencontré Cola, leur icône appropriée sera affichée sur l’onglet Commande.

Résolution d’un problème qui faisait apparaître les contrats Reda acquis dans la section du journal des quêtes Cent.

Résolution d’un problème qui empêchait les contrats de compter dans la progression de Viking for Hire.

Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’interagir avec les objets de la boutique de Reda lorsque la navigation ciblée était activée.

Les joueurs pourront changer de cible avec la molette de la souris en utilisant M et K.

Résolution d’un problème qui bloquait l’entrée du stick après l’activation de l’option Swap Sticks à Cairns.

Résolution d’un problème qui faisait apparaître l’invite Call Mount chaque fois que le sifflet était utilisé pour attirer des ennemis.

Résolution d’un problème lors de la pression du D-Pad vers le bas, entraînant le maintien de l’art conceptuel quotidien.

Résolution d’un problème qui entraînait l’affichage de plusieurs concepts artistiques quotidiens sur la carte du monde.

Résolution d’un problème en raison duquel le curseur de la souris ne s’affichait pas lors du retour à M&K après l’utilisation du contrôleur comme source unique.

Résolution d’un problème qui empêchait les icônes Order of Ancient de changer en fonction des paramètres de daltonien sélectionnés.

Résolution d’un problème qui provoquait des conflits de contrôle en mode photo si l’option Swap Sticks était activée.

Résolution d’un problème qui empêchait la réinitialisation de la valeur par défaut du curseur des arrière-plans de sous-titres.

Résolution d’un problème qui faisait que la difficulté d’exploration était réinitialisée sur Adventurer au lieu d’Explorateur lors de la réinitialisation par défaut.

Résolution d’un problème qui empêchait la barre d’adrénaline de se remplir après que le deuxième assassinat ait été effectué à l’aide d’assassinats en chaîne.

Ajout d’un bouton d’arrêt de la pêche pendant l’état de visée.

Correction de divers cas où Odin’s Sight a mis en évidence des accessoires qu’il ne devrait pas.

Résolution d’un problème qui provoquait des erreurs de «données corrompues» après l’accès au menu de sauvegarde.

Résolution d’un problème qui empêchait le lingot qui avait été pillé du destroyer (Hamptun Blockade) de ne pas être pris en compte dans l’achèvement de la richesse.

Résolution d’un problème qui empêchait les mystères de Fly Agar d’être mis en évidence avec l’icône de mystère appropriée.

SYSTÈME

Résolution d’un problème qui entraînait l’affichage d’erreurs de service en ligne lors de la création ou du survol des photos.

Résolution d’un problème qui bloquait le jeu pendant le chargement après être entré dans le menu de sauvegarde / chargement.

Résolution d’un problème qui empêchait la fonction de commande vocale MSI de fonctionner après l’enregistrement / le chargement.

PERFORMANCE ET STABILITÉ

Amélioration des performances et de la stabilité.

C’est pour le moins une mise à jour importante, et nous espérons que les raids fluviaux finiront par être un bon ajout. Allez-vous retourner dans Assassin’s Creed Valhalla pour cela? Levez la voile dans la section commentaires ci-dessous.