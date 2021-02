Que se passe-t-il avec les nouveaux donjons Minecraft: Flames Of The Nether DLC?

Donjons MinecraftLe prochain DLC de s’appelle Flammes du Nether et il arrive dans quelques jours le 24 février. C’est la première incursion dans le Nether pour le jeu dérivé de Minecraft, et avec elle vient un tas de nouveau contenu.

Le DLC Flames of the Nether comprend six nouvelles missions et quelques modifications apportées aux biomes familiers déjà inclus dans le jeu. Avec les nouvelles zones arrivent de nouveaux artefacts, équipements et nouvelles armes.

Héros, les choses se réchauffent! Flames of the Nether DLC est servi à chaud le 24 février – nous avons également concocté l’une de nos plus grandes mises à jour gratuites! En savoir plus sur la première aventure interdimensionnelle de Dungeons! ↣ https://t.co/3r5UBjzuN9 ↢ pic.twitter.com/rZv9nNuZdg – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 8 février 2021

Le dernier DLC pour Minecraft Dungeons comprend plus de 3 emplacements, avec 6 emplacements au total inclus. C’est le deuxième DLC du pass de saison après Howling Peaks l’année dernière.

Jusqu’à présent, seuls quelques détails ont été révélés sur les emplacements qui arrivent dans Flames of the Nether. Celles-ci incluent la forêt des Pays-Bas, les falaises brûlées (qui est probablement un nom de code) et 3 autres emplacements réguliers – et quelques emplacements secrets!

En plus des nouveaux emplacements, il y a aussi beaucoup de nouveaux monstres. Ceux-ci incluent des monstres classiques du Nether, tels que le Blaze, le Zombie Piglin, les Wither Skeletons et les Magma Cubes. Il y a aussi d’autres nouveautés, comme le lanceur de champignons Piglin et un animal de compagnie Baby Ghast!

Tous ces nouveaux emplacements et foules sont également jumelés à un tas de nouveaux équipements. Ceux-ci incluent des choses comme Sprout Armor, le Boneclub et la Broken Sawblade.

Vous pourrez également mettre la main sur des artefacts spéciaux, comme le Spinblade, le Thundering Quiver, le Blast Fungus et le Powershaker. On ne sait pas grand-chose à ce sujet – vous devrez les découvrir vous-même.

Le DLC a été révélé pour la première fois en octobre 2020 et était connu pour être en développement. Depuis, quelques teasers ont été publiés et quelques petits détails sur les nouveaux emplacements à venir.

Le DLC Flames of the Nether fait partie de l’abonnement de saison payant pour Minecraft Dungeons, mais il y a aussi un contenu gratuit assez impressionnant qui arrive également le 24 février.

Ancient Hunts est une toute nouvelle forme de mission de fin de partie, des niveaux générés de manière procédurale qui se faufilent dans les biomes du Nether. Si vous pouvez survivre à la chasse, vous pouvez mettre la main sur un puissant équipement doré.

Il y a aussi une chance de mettre la main sur la nouvelle forme de monnaie dans Minecraft Dungeons: Gold! Cela convient très bien aux Piglins, car il y a un tout nouveau marchand dans votre camp – le Piglin Merchant.