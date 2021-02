Mortal Kombat Cast partage ses réactions enthousiastes à l’idée de regarder la première bande-annonce

La bande-annonce de Mortal Kombat, récemment sortie, a été accueillie avec des applaudissements à peu près unanimes de la part des fans de films d’action et des fans de la populaire franchise vidéo. Le casting principal de Combat mortel, y compris Ludi Lin qui joue Liu Kang, Josh Lawson qui joue le rôle de Kano, Sisi Stringer qui joue Mileena, Max Huang qui joue Kung Lao, et quelques autres, se sont assis pour regarder les images par eux-mêmes et ont sans aucun doute fait écho aux sentiments de Combat mortel fans partout. À la fin de la vidéo, Huang joue même un medley très familier au piano.

Grâce à la nouvelle bande-annonce violente, beaucoup plus de détails spécifiques de l’histoire ont maintenant été révélés, le réalisateur Simon McQuoid révélant qu’une partie du film portera sur la naissance du personnage préféré des fans, Scorpion, et de ce personnage préféré des fans. Sub-Zero sera le principal antagoniste, leur rivalité faisant partie intégrante du film. Combat mortel présentera également un tout nouveau personnage à la tradition sous la forme du combattant MMA Cole Young. Alors qu’il est décrit comme un nouveau personnage, les théories volent partout dans lesquelles Cole se révélera être quelqu’un de plus familier. Combat mortel Ventilateurs.

Pour l’instant, Cole Young ignore parfaitement son héritage, ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour le traquer. Cole est obligé de partir à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, Cole se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu aîné et le protecteur d’Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, il s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

La bande-annonce a laissé toute une impression grâce en grande partie à sa vision sombre du jeu vidéo et à son engagement dans la même violence brutale pour laquelle la franchise est si réputée. Le réalisateur Simon McQuoid a récemment discuté de cet élément, assurant aux fans que les séquences de fatalité ne sont pas uniquement destinées au service des fans. « Les fatalités étaient toujours présentes dès le départ, personne n’a jamais posé de question », a-t-il déclaré. «Il n’y a pas eu de résistance de la part du studio. Ils les voulaient, je les voulais. Il y a une fatalité de Kano, il a arraché le cœur de quelqu’un. Mais ce qui était important pour moi, c’est que même lorsque les Fatality sont arrivés, nous ne pouvions pas faire La fatalité et que ça ne veut rien dire.… Cela devient en fait un ingrédient important dans le rythme de la scène d’action. «

Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid, faisant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. Les stars de cinéma Assassins Wu l’acteur Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, qui est rejoint par toute une série de visages familiers du Combat mortel liste comprenant Ludi Lin comme Liu Kang, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi / Scorpion, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Briggs, Josh Lawson comme Kano, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub-Zero, Tadanobu Asano comme Raiden, Chin Han comme Shang Tsung, Max Huang comme Kung Lao et Daniel Nelson comme Kabal.

Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Ludi Lin.

