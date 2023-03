Rachel Bilson : qui étaient les couples célèbres de l’actrice

in

CÉLÉBRITÉS

La figure de The OC est devenue l’actualité après avoir révélé qu’il n’avait pas eu d’orgasme avant l’âge de 38 ans. Quelles ont été les romances confirmées de la star ?

©GettyRachel Bilson a révélé qu’elle n’avait pas eu d’orgasme avant l’âge de 38 ans.

Dans les dernières heures Rachel Billson (41) s’est ouvert sur sa vie sexuelle et a surpris ses fans avec une révélation intime. « je n’ai pas eu d’orgasme jusqu’à ce que j’arrête d’utiliser des contraceptifs », a-t-il assuré sur le podcast Broad Ideas. Et il a terminé : « Cela ne m’est arrivé qu’à l’âge de 38 ans. Ce n’est pas fou ? ». Ainsi, les internautes sur les réseaux sociaux ont rapidement ciblé les ex-partenaires de la figure deLe CO. Qui étaient ses célèbres petits amis ?

+ Les couples célèbres de Rachel Bilson

-Adam Brody

Adam Brody, le partenaire actuel de Leighton Meester, a eu une liaison avec Rachel Bilson. Alors qu’ils travaillaient ensemble sur Le COle duo a entamé une relation dans la vraie vie qui a duré de 2003 à 2006. En dialogue avec Nylon, l’actrice a fait remarquer: « En raison de la façon dont le programme était et de notre jeunesse à tous, le traverser avec quelqu’un qui vivait la même chose et avoir ce genre de soutien était vraiment incroyable. Je suis reconnaissant de l’avoirCe fut une expérience unique, d’une grande aide et d’un grand soutien..

-Hayden Christensen

hayden christensenl’acteur qui a conquis le monde pour son travail d’Anakin Skywalker dans guerres des étoiles, il sortait également avec Rachel Bilson. La déclaration surprenante de l’interprète visait l’acteur avec qui elle partageait un lien de 2007 à 2017. Après s’être rencontré pendant le tournage du film Sauteurils se sont fiancés un an plus tard et, en 2014, est né sa fille Briar Rose. Depuis leur séparation, tous deux se partagent la garde de la jeune fille.

-Bill Hader

Après avoir été lié à Nick Viall En 2019, Rachel Bilson a confirmé sa romance avec Bill Hader. Bien qu’ils aient été vus ensemble la même année, ce n’est qu’au Golden Globe Awards 2020 qui ont participé en couple. La relation avec le protagoniste Barry Cela n’a pas duré longtemps : ils étaient ensemble depuis quelques mois et elle a assuré que la rupture a été l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, elle avait 38 ans.âge qui correspond à sa forte déclaration.

-Zac LaRock

Bien que Rachel Bilson ait révélé un secret sur sa vie privée, la vérité est que tout n’est pas encore connu d’elle. Par exemple, vous n’avez pas confirmé exactement qui est votre partenaire actuel. Cependant, dans 2021 elle a été vue pour la première fois avec zac la roc et en septembre 2022, il a confirmé dans une interview avec Call Me Daddy qu’il était dans une relation amoureuse et que J’avais laissé le célibat derrière moi.

