Melanie Lynskey dit qu’elle en a assez d’être choisie pour le gros ami

Malgré Mélanie Lynskeycarrière prolifique avec de multiples récompenses remportées, le Vestes jaunes La star n’a pas pu s’empêcher d’exprimer sa consternation d’avoir été cataloguée comme la grosse amie tout au long de sa carrière. L’actrice a eu un rôle récurrent dans Chuck Lorre Deux hommes et demi, et est apparu sur le film Douce maison Alabama comme le personnage Chubbs. Dans ces projets, son poids a joué un rôle clé pour ses personnages.

Bien qu’elle aime jouer à l’écran, elle admet qu’elle est dérangée de devoir jouer la « grosse ». Elle raconte au New York Times,

« Je veux vraiment être à l’écran pour représenter une personne intéressante qui ne fait pas attention à ce à quoi ressemble son ventre. S’il y avait plus de gens qui me ressemblent [on screen]alors je n’aurais pas à en parler autant.

L’actrice voulait que les producteurs sachent qu’elle est plus qu’un gros personnage de film. Elle voulait qu’ils sachent qu’elle peut jouer, c’est une grande actrice avec tant à offrir. Lynskey partage un détail sur un rôle qu’elle a dû auditionner et qui lui est resté. Ledit rôle a une condition bizarre spécifique. Elle partage,

Bien que l’actrice ait été déçue par cette norme dans l’industrie, elle y a trouvé un côté positif. Comme cela devient une norme, Lynskey espère pouvoir représenter les personnes en surpoids. Elle avait précédemment déclaré à Indiewire,

« J’essaie juste de me dire, ‘OK, tu normalises ça, et j’espère que plus de femmes viendront qui te ressemblent, et les gens ne se sentiront pas obligés de dire des choses comme ça’, parce qu’il y a est une sorte de compliment détourné. «