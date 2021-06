« New Amsterdam » Saison 4: Date de sortie, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La troisième saison de « Nouvel Amsterdam« S’est terminé le 8 juin 2021, mais l’histoire de Max Goodwin et du reste des médecins n’est certainement pas encore terminée. NBC a non seulement renouvelé la série populaire pour un quatrième versement, mais également pour un cinquième lot d’épisodes.

En 2020, le créateur de la fiction, David Schulner, a déclaré au New York Post que le renouvellement n’est pas seulement dû aux cotes d’écoute nocturnes de l’émission, car les téléspectateurs qui regardent la série après sa première apportent également une grande contribution.

« Ces cotes nous placent dans une stratosphère complètement différente de nos cotes nocturnes. Nos ventes internationales sont énormes et, en fin de compte, et surtout, nous sommes un programme positif et optimiste qui s’attaque vraiment aux problèmes sociaux. Ce type d’émission, de ER à The West Wing, est la marque NBC depuis 30 ans et nous essayons de continuer », a-t-il expliqué.

Qu’arrivera-t-il à Max et Helen dans la quatrième saison de « New Amsterdam » ? (Photo: NBC)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « NEW AMSTERDAM » ?

A la fin de la troisième saison de « Nouvel AmsterdamAprès avoir perdu et retrouvé son alliance, Max rencontre Helen, qui lui apprend que sa mère souffre d’une grave bronchite. Bien qu’ils disent au revoir, Goodwin revient pour l’embrasser et entrer dans sa maison.

En revanche, le directeur de résidence de New Amsterdam offre une place à Leyla, Floyd est promu vice-président de chirurgie et travaillera avec le Dr Lyn Malvo. De plus, Iggy promet à Martin qu’ils peuvent revenir, mais ne voient plus de patients.

Pour l’instant, le showrunner David Schulner a promis de donner aux fans « tout ce qu’ils veulent de Max et Sharpe, et bien plus encore. C’est dedans. Et il n’y a pas de retour en arrière », a-t-il déclaré dans une interview avec TVLine.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « NEW AMSTERDAM »

La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « NEW AMSTERDAM 4 »

Ce sont les acteurs qui reviendront pour la quatrième saison de la série NBC:

Ryan Eggold dans le rôle du Dr Max Goodwin

Freema Agyeman dans le rôle du Dr Helen Sharpe

Janet Montgomery dans le rôle du Dr Lauren Bloom

Jocko Sims dans le rôle du Dr Floyd Reynolds

Anupam Kher dans le rôle du Dr Vijay Kapoor

Tyler Labine dans le rôle du Dr Ignatius « Iggy » Froome

QUAND LA SAISON 4 DE « NEW AMSTERDAM » SERA-T-ELLE SORTIE?

La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« N’a pas encore de date de sortie dans NBC, mais très probablement les nouveaux épisodes seront diffusés à partir de septembre 2021.