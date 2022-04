Mark Wahlberg envisage de prendre sa retraite prochainement

L’acteur de grands films d’action et de comédie, Mark Wahlberg, semble songer à terminer sa carrière à Hollywood. Dans une nouvelle interview pour promouvoir le film « Father Stu », il a déclaré: « J’ai l’impression que cela commence un nouveau chapitre pour moi où maintenant faire des choses comme ça, une vraie substance, peut aider les gens. … Je veux vraiment me concentrer en faire plus. »

»Je ne dirais pas nécessairement que du contenu basé sur la foi, mais des choses qui aideront les gens. Donc, j’espère que ce film ouvrira une porte non seulement pour moi mais pour beaucoup d’autres personnes à Hollywood pour créer un contenu plus significatif », a-t-il poursuivi, mais lorsqu’on lui a demandé quand il envisageait de mettre fin à sa carrière, l’acteur a seulement répondu : « Plus tôt plutôt que plus tard, probablement. »

Walhberg pense qu’à ce stade de sa carrière, il ne se concentrera que sur des projets potentiels aux normes élevées. L’acteur, père de quatre adolescents, a déclaré: « Ce doit être quelque chose de spécial qui me fait vraiment quitter la maison, laisser ces enfants derrière », a expliqué Wahlberg, ajoutant: « Parce que c’est le plus grand sacrifice à faire. » ‘.

Les débuts au cinéma de Mark Walhlberg étaient avec »A New Man », un film de 1994, où il est apparu aux côtés de l’acteur légendaire Danny De Vito. Plus tard, sa carrière s’est poursuivie avec de grands titres tels que »Planet of the Apes » en 2001, »The Swindle Master », »The Intruders » et bien d’autres. De plus, je participe en tant que producteur à la série de HBO »Entourage », qui a duré 8 saisons de 2004 à 20011. L’émission s’est en partie concentrée sur l’expérience de Mark dans le monde d’Hollywood.

La participation la plus récente de l’acteur a été dans l’adaptation cinématographique du jeu »Uncharted », où, avec Tom Holland, porte l’histoire du jeu vidéo sur grand écran. Wahlberg joue le rôle de Victor »Sully » Sullivan, ami et mentor de Nathan Drake. Même avec diverses critiques divisées sur le film, le directeur exécutif de Sony, Tom Rothmana assuré qu’il pourrait y avoir des séquelles à la production à l’avenir.

« Avec plus de 100 millions de dollars de ventes au box-office mondial en un seul week-end et un score d’audience positif de 90% sur Rotten Tomatoes, Uncharted est une nouvelle franchise cinématographique à succès pour la société », a déclaré Rothman. Aucune annonce n’a encore été faite concernant une suite et on ne sait pas si Wahlberg serait prêt à reprendre son rôle pour un.