Le producteur de Pirates des Caraïbes aimerait voir Johnny Depp dans une suite

Le célèbre producteur à l’origine du pirates des Caraïbes franchise, Jerry Bruckheimer, veut Johnny Depp de retour en tant que capitaine Jack Sparrow dans un futur épisode. Parler avec Divertissement ce soirBruckheimer a offert une mise à jour sur ce qui se passe avec la sixième sortie à longue gestation, et a déclaré qu’il « aimerait » que Depp revienne.





« Nous verrons. J’adorerais ça. Je l’aimerais dans le film. C’est tout ce que je peux vous dire.

Nous avons mis les voiles pour la dernière fois avec le pirates des Caraïbes de retour en 2017 Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoires, qui retrouve Johnny Depp en tête dans le rôle de l’emblématique Jack Sparrow. À l’époque, le plan était de commencer rapidement le tournage d’un sixième épisode, avec l’intention de conclure la série et le voyage de Jack qui a commencé il y a bien longtemps en 2003. la malédiction de la perle noire. Malheureusement, en raison des controverses en cours autour de Depp, cette idée a été abandonnée par le studio.

Mais, alors que Depp se prépare maintenant pour un retour après une série d’affaires judiciaires et de règlements, Jack Sparrow pourrait-il être ramené pour la sixième sortie ? Voici ce que Bruckheimer avait à dire d’autre…

« Nous y travaillons tous. On verra comment ça sort. Mais nous sommes très excités. Je pense que nous aurons un excellent scénario. Et nous nous rapprochons.

Le plan initial du sixième pirates des Caraïbes était pour Margot Robbie, nominée aux Oscars, de prendre la tête d’une série distincte des aventures de Jack Sparrow. Cependant, Robbie a récemment révélé que tout ce qu’ils avaient tracé était maintenant abandonné. « Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d’avoir plus d’une histoire dirigée par une femme – pas totalement dirigée par une femme, mais juste un type d’histoire différent – ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool, mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire », a-t-elle déclaré. Même si ce n’est peut-être pas tout à fait exact…





Jerry Bruckheimer veut Johnny Depp parce qu' »il est tellement bon dans ce qu’il fait »

Ce n’est pas la première fois que Bruckheimer exprime son désir de faire revenir Jack Sparrow de Johnny Depp. Le producteur, qui est également à l’origine de personnalités comme Top Gun, Con Air, Armageddon, Pearl Harboret le Flic de Beverly Hills, Mauvais garçonset le Trésor national franchises, a récemment expliqué pourquoi il voulait tellement que Depp revienne. « Il est tellement bon dans ce qu’il fait et les acteurs se remettent de choses comme ça », a-t-il déclaré. « C’est une bonne personne et c’est une personne attentionnée. C’est quelqu’un sur qui on peut compter et il est tout simplement formidable. ami et un artiste incroyable et, encore une fois, vous traversez des choses dans la vie que vous souhaiteriez ne pas avoir, mais c’est toujours un artiste talentueux. »

Il aura peut-être du mal à faire revenir Depp, l’acteur déclarant lors du procès qui a fait la une des journaux entre lui et son ex-femme Amber Heard qu’il ne reviendra jamais au pirates des Caraïbes la franchise. « Le fait est, M. Depp, si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien au monde ne vous inciterait à revenir en arrière et à travailler avec Disney sur un pirates des Caraïbes film? Correct? » L’avocat de Heard, Ben Rottenborn, a demandé à Depp pendant la procédure. « C’est vrai, M. Rottenborn », a répondu Depp. , qu’ils aient mentionné mon nom ou non. »

Johnny Depp peut ensuite être vu dans le rôle de Louis XV dans La Favoritequi doit faire ses débuts au Festival de Cannes 2023 en mai.