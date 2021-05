Qui survivra à The Suicide Squad de James Gunn?

Dans un récent tweet, James Gunn a annoncé que sa suite / redémarrage lâche de DC The Suicide Squad était entièrement terminé et que la distribution et l’équipe ne reviendraient pas pour une reprise. Cela a initialement donné aux fans l’espoir qu’ils pourraient voir le produit fini plus tôt que prévu, cependant, Gunn s’est depuis fait un point d’honneur d’informer les futurs fans que le film conserverait sa date de sortie le 6 août, où il sortira deux fois. dans les salles et sur HBO MAX.

Avec autant de temps entre la fin et la sortie, les fans n’ont rien d’autre à faire que de spéculer, en particulier sur qui survivra au film anti-héros classé R de Gunn. Décrit comme venant de l’esprit «tordu» de James Gunn et arborant une liste remplie principalement de méchants de la liste D, les chances ne semblent pas optimistes pour ce lot, qui donnera probablement un sens littéral au nom La brigade suicide.

Belette (Sean Gunn)

James Gunn n’est pas étranger à écrire des personnages de bandes dessinées pratiquement inconnus dans ses films, puis à lancer son frère pour les jouer; Rocket Raccoon n’importe qui. Cependant, Weasel n’est apparu dans les pages des bandes dessinées de DC que quelques fois depuis sa première apparition en 1985, et il est régulièrement considéré comme une blague de méchant. Basé sur la scène non-pivot unique pour présenter la belette dans les deux Suicide Squad attendez-vous à voir ce personnage transformé en road kill assez tôt dans le film. CHANCES DE SURVIE: 10,000-1

Garde noire (Pete Davidson)

Alors qu’un demi-homme-moitié-belette peut ressembler à une blague de personnage, attendez d’avoir une charge de Dick Hertz (oui, c’est son vrai nom) joué par l’alun SNL Pete Davidson. Équipé de deux armes de poing et d’une armure capable de générer un champ d’énergie, Blackguard peut être légèrement meilleur que notre ami rongeur ci-dessus, mais pas de beaucoup. D’après ce que nous avons vu de lui, Dick semble trop confiant dans ses compétences et ses capacités, et son arrogance le fera très probablement tuer sur le champ de bataille dès le début alors qu’il tente de faire ses preuves auprès de ses plus formidables coéquipiers. Si le sort de Blackguard n’était pas déjà scellé, Davidson a également commenté dans une récente interview qu’il apparaîtra dans le Suicide Squad film pendant «comme une minute», garantissant essentiellement son destin. CHANCES DE SURVIE: 10,000-1

Javelot (Flula Borg)

Je ne suis pas un soldat, mais je suis à peu près sûr que lorsqu’il s’agit d’envahir un pays d’Amérique du Sud et d’affronter l’armée dudit pays, il faut apporter plus de puissance de feu qu’un simple accessoire d’athlétisme. Oui, c’est vrai, le javelot est une compétence majeure pour être capable de gérer un javelot comme un véritable olympien. Les fans ont rapidement repéré Harley Quinn au combat en manipulant avec expertise un javelot comme une arme tout au long du Suicide Squad remorques aussi, et nous ne pouvons que supposer qu’elle ramasse le javelot après le décès de son propriétaire d’origine. CHANCES DE SURVIE: 10,000-1

TDK (Nathan Fillion)

L’enfant détachable, également connu sous le nom de Arm-Fall-Off-Boy, a le pouvoir étrange de détacher ses propres membres et de les utiliser comme des armes contondantes. On ne sait pas pourquoi la surveillante d’équipe Amanda Waller a pensé que ce serait une bonne idée d’amener ce gars dans le giron, et nous ne pouvons que supposer que TDK finira par perdre plus de pièces que ses bras détachables lorsque le vrai combat débutera. CHANCES DE SURVIE: 8,000-1

Mongal (Mayling Ng)

Parmi les divers méchants humains qui compromettraient la liste de l’équipe, les fans ont rapidement remarqué une femme extraterrestre à la peau orange également dans leurs rangs. Dans les bandes dessinées, Mongal est un chef de guerre extraterrestre qui se heurte fréquemment à Superman, et bien qu’avoir un chef de guerre extraterrestre dans votre équipe ne semble pas être une mauvaise idée en soi, Mongal semble être un autre personnage trop arrogant qui rencontrera une fin précoce. Mongal est présentée à plusieurs reprises dans les bandes-annonces du film, mais plus particulièrement dans une scène qui la montre en train de tenter de détruire un hachoir, qui est rapidement vue s’écraser dans la scène suivante tandis que Mongal tient le coup avec un air de terreur pure plaqué sur son visage. . Pariez sur une explosion de luciole pour suivre ce virage et Mongal pour ne plus être. CHANCES DE SURVIE: 7,000-1

Savant (Michael Rooker)

Chaque incarnation de La brigade suicide a toujours un membre trop intelligent pour son propre bien. Quelqu’un se souvient de Slipknot? Bien que Savant soit peut-être un peu plus intelligent que Slipknot, il ne semble pas assez intelligent pour savoir qu’Amanda Waller ne bluffe pas quand elle promet de faire exploser ces petits implants de crâne dont chaque membre de l’équipe est équipé. Savant survivra probablement à la première bataille, probablement parce qu’il est assez intelligent pour éviter les combats les plus intenses, mais quelque chose me dit que ce génie essaiera éventuellement d’en tirer un rapide dans l’équipe, et que son gros cerveau sera non Suite. CHANCES DE SURVIE: 500-1

Capitaine Boomerang (Jai Courtney)

Alors que le capitaine Boomerang est un visage familier parmi une liste de nouveaux personnages, les chances du capitaine de ne pas revenir dans un sac mortuaire cette fois-ci ne sont pas élevées. Mis à part une scène où Boomerang enlève apparemment la tête d’un soldat avec l’une de ses armes de marque, il est absent pour la plupart des deux bandes-annonces, ce qui amène les fans à croire que Gunn tuera ce personnage tôt dans le but de montrer que personne n’est en sécurité. . Le capitaine peut être sournois, donc nous ne pouvons pas encore le compter, mais il est un sérieux outsider dans cette sortie de suicide. CHANCES DE SURVIE: 250-1

Colonel Rick Flag (Joel Kinnaman)

Le colonel Rick Flag est le seul non-criminel et le chef sans fioritures de la Taskforce X, et il semble que lui aussi sera de retour pour une autre course avec l’équipe, qu’il le veuille ou non. Le drapeau semble avoir une forte présence dans la majeure partie de la bande-annonce, mais semble également être absent lors de certaines des séquences d’action les plus climatiques. Beaucoup pensent que Flag rencontrera son destin pendant la mission, mais inspirera également l’équipe survivante à continuer sans lui. Une scène de division montre même que Bloodsport est identifié comme le chef d’équipe, mais aucune raison n’est donnée pour cette promotion impromptue. Une théorie contradictoire dit cependant que Flag survivra au film, mais sera mis hors de combat plus tôt que prévu lorsqu’il sera victime du contrôle mental de Starro, que nous savons être le véritable antagoniste du film. CHANCES DE SURVIE: 100-1

Artisan de la paix (John Cena)

Décrit comme un « douchey Captain America », par la star John Cena, les bandes-annonces indiquent clairement que le Peacemaker aura une forte présence dans le film, même si la vraie question est de savoir jusqu’où le personnage ira pour atteindre son objectif de paix dans le monde. Obsédé par l’idée qu’il peut parvenir à la paix sur terre, le personnage indique clairement qu’il tuera des hommes, des femmes et des enfants si c’est ce qu’il faut. Cependant, la grande question est de savoir si Peacemaker mourra pour sa cause. Bien que ce serait une fin appropriée pour le personnage, Cena s’est déjà inscrit pour reprendre son rôle dans une série dérivée pour HBO MAX, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé si la série sera une suite ou une préquelle du personnage. . Si une chose est certaine, c’est que si Peacemaker y va, ce sera sûrement dans une splendide et probablement violente flamme de gloire. CHANCES DE SURVIE: 75-1

Bloodsport (Idris Elba)

La renommée de Bloodsport dans les bandes dessinées est d’être l’homme qui a tiré sur Superman avec une balle en kryptonite, et bien qu’il soit toujours considéré comme un personnage jetable, il semble que Bloodsport agira en tant que leader secondaire pour Taskforce X. Ce qui distingue Bloodsport avec certains de ses un autre coéquipier moins réputé est qu’il semble être à la recherche d’une sorte de rédemption, qu’il peut ou non trouver dans la mort. Les téléspectateurs n’ont pas tardé à noter les plaisanteries de Bloodsports avec le Ratcatcher, où il lui dit qu’il la fera sortir vivante, ce qui a conduit beaucoup à croire que Bloodsport donnerait sa propre vie afin de sauver la sienne. Bloodsport est toujours un combattant redoutable, et au moins quelques-uns de ces marginaux doivent survivre, alors ne le comptez pas trop tôt car il pourrait finir par chevaucher au coucher du soleil avec Ratcatcher à ses côtés et une armée de rats. pas loin derrière. CHANCES DE SURVIE: 50-1

Attrape-rats (Daniela Melchior)

Le seul membre de l’équipe à ne pas avoir fait une apparition précédente dans les bandes dessinées, les origines du Ratcatcher sont à ce stade inconnues, les fans se demandant si son personnage sera une version échangée entre les sexes du personnage original de Ratcatcher, la fille des originaux, ou protégée. Quelles que soient ses origines, son pouvoir de contrôler les rats est clair, et à en juger par les bandes-annonces, ce pouvoir est utilisé dans l’une des scènes climatiques du film. S’il ne fait aucun doute que Ratcatcher atteindra la finale, les fans ont émis l’hypothèse que Ratcatcher surprendra tout le monde et se sacrifiera pour Bloodsport, au lieu de l’inverse. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à une histoire tragique pour ce personnage, mais la rédemption tout de même et, espérons-le, une seconde chance dans la vie. CHANCES DE SURVIE: 25-1

Homme à pois (David Dastmalchian)

Je sais, vous vous demandez comment un gars qui se fait appeler Polka Dot Man pourrait se classer parmi les trois premiers et ne pas mourir hilarante tôt comme le reste de ces perdants. Outre le fait que Polka Dot Man fait des apparitions fréquentes tout au long de la bande-annonce, les fans pensent que son empressement à mourir le conduira ironiquement à survivre à toute l’épreuve. Équipé d’un costume de haute technologie et de pois pouvant être transformés en une variété de gadgets et d’armes, ce MacGyver idiot pourrait en fait se révéler utile au succès de la mission. Compte tenu du sens de l’humour ironique de Gunn, il semblerait approprié non seulement d’inclure un personnage comme Polka Dot Man dans son film, mais aussi de le laisser survivre dans son intégralité pendant que tant d’autres périssent. CHANCES DE SURVIE: 15-1

King Shark (Steve Agee, exprimé par Sylvester Stallone)

Dites ce que vous voulez de cette brute mi-homme-mi-requin, mais King a connu un regain de popularité ces dernières années entre ses apparitions sur CW. Le flash, Harley Quinn, et divers films d’animation DC. Tout au long des remorques, King Shark déchire littéralement les hommes en deux et semble même s’éloigner d’un coup de fusil de chasse à l’arrière. Mis à part le fait que King Shark sera probablement une source majeure de comédie tout au long du film, il semble pratiquement impossible à tuer, lui donnant ainsi la deuxième plus grande chance de survie. CHANCES DE SURVIE: 5-1

Harley Quinn (Margot Robbie)

Si une seule personne pouvait survivre à une mission en enfer et revenir, ce serait Harley Quinn. Une adversaire incroyablement compétente à part entière, la soif de sang incomparable et la chance insensée de Harley en font une chose infaillible pour repartir pratiquement indemne. Mettant de côté ses attributs de personnage pendant un moment, Warner Bros. ne serait pas dans leur bon esprit hacher un personnage qui détient autant de potentiel pour de futurs projets. Si Harley rencontre jamais son créateur, ce sera comme promis lors de l’un des Zach Snyder. Ligue de justiceséquelles, et certainement pas pendant son mandat en tant que membre de la Task Force X.

La brigade suicide devrait sortir le 6 août dans les salles, ainsi que HBO MAX.

