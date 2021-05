Est-ce pour cela que Warner Bros n’en veut pas? La phrase d’Henry Cavill qui a endommagé son image

warner bros Middle Earth : Shadow of War (Definitive Edition) - PS4 -

Middle Earth : Shadow of War (Definitive Edition) est la version la plus complète du jeu d’action mondial ouvert épique de 2017, dans lequel les joueurs remporte un nouveau Ring of Power, conquiert des forteresses dans des batailles de masse et domine le Mordor avec leur propre armée Orc personnelle, toutes voyant le jour grâce au système Nemesis primé. Middle Earth : Shadow of War (Definitive Edition) contient le jeu, en combinaison avec tous les contenus téléchargeables (DLC), les mises à jour et les améliorations gratuites. Middle-Earth, Shadow of WarTM se joue entre les événements de The HobbitTM et The Lord of the Rings™ et fait suite à l’histoire originale de Middle-Earth, Shadow of Mordor™. Talion et Celebrimbor doivent se placer derrière les lignes hostiles, former une armée et retourner tout le monde au Mordor contre le sombre Lord Sauron. Dans Middle-Earth, Shadow of War™, vous possédez une nouvelle bague de force et affrontez les ennemis les plus meurtriers, dont Sauron