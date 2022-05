Voici la première vidéo de Zendaya sur Youtube

CÉLÉBRITÉS

L’actrice d’Euphoria et Spider-Man est devenue célèbre en 2010 grâce à Disney Channel. Découvrez les photos de l’époque !

© GettyZendaya, l’actrice qui brille aujourd’hui en tant que protagoniste d’Euphoria.

Quand on pense aux actrices du moment, il est inévitable de mentionner Zendaya. L’artiste a montré dès son plus jeune âge qu’elle était capable de jouer, chanter et danser avec beaucoup de talent et de charisme. Chaque année, de nouveaux projets viennent à son agenda pour montrer à quel point sa carrière est prometteuse. C’est que des événements comme Spider-Man : Pas de retour à la maison Soit dunes Ils l’avaient comme protagoniste. Cependant, il n’a pas toujours été une célébrité avec un impact mondial.

Né en mille neuf cent quatre vingt seize, Zendaya a progressivement construit une carrière où elle a exposé ses capacités pour différentes disciplines. Tout d’abord, je l’essaie en tant que modèle, en posant pour des marques importantes ou en participant à des publicités. Mais 2009sa vie a basculé : il a auditionné pour secoue leune série originale de Disney Channel. L’entreprise n’a pas hésité à la convoquer en lui confiant le rôle de Rachel « Rocky » Bleu.

Enfin, la série a été créée en novembre 2010 et le premier épisode a dépassé les 6 millions de téléspectateurs, soit un record d’audience pour Disney. Ce chiffre fonctionnerait comme un aperçu des succès qui viendraient à Zendaya. C’est qu’il poursuit sa carrière avec des succès télévisés tels que euphorie pour HBO, en plus des phénomènes au cinéma comme Spider-Man, Dune, le plus grand showman Oui Space Jam : un nouvel héritage.

Comme c’est souvent le cas avec les personnages de Disney Channel, la musique a traversé sa vie. Pendant un certain temps, il a commencé à sortir ses propres chansons en tant qu’artiste solo, mais a finalement décidé de s’éloigner de l’industrie. Cependant, sa chaîne Youtube reste en vigueur avec toutes les chansons qui, à un moment donné, a été encouragé à publier. Et c’est là qu’il conserve quelques vidéos personnelles de ses premiers pas en tant que célébrité.

Quelle est la première vidéo de l’actrice sur YouTube ? Dans un enregistrement à domicile publié en novembre 2010, presque en même temps que la première de secoue ledit : « HSalut, je suis Zendaya. Je voulais juste faire savoir à tout le monde que c’est ma chaîne YouTube officielle et que c’est ma première vidéo. Donc je ne sais vraiment pas quoicir ». Ainsi, il conclut :Donc je dirai que c’est un endroit pour les smileys, l’amour et la danse. Profitez et regardez toutes les merveilleuses vidéos. Passe une bonne journée. Je suis sur le point de dîner donc ça sent vraiment bon, je dois y aller. au revoir les gens”.

