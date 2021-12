Henry Cavill est «absolument» engagé dans le plan de 7 saisons de The Witcher à une seule condition

De retour en 2019, Le sorceleur La showunner Lauren Schmidt Hissrich a fait une déclaration disant qu’elle avait déjà un plan de sept saisons pour la série Netflix en tête. Cela a été dit avant même la sortie de la première saison de la série, ce qui s’est ensuite avéré être une décision assez encourageante après la sorcièrer est devenu un grand succès sur Netlflix. J’ai récemment parlé avec Le journaliste hollywoodien, la star de la série Henry Cavill avait officiellement révélé qu’il serait « absolument » prêt à reprendre son rôle dans la sorcièrer pendant sept saisons. Sa seule et unique condition était qu’ils continuent à raconter de grandes histoires, tout en honorant le travail de l’auteur Andrzej Sapkowski. « Tant que nous pourrons continuer à raconter de belles histoires qui honorent [author Andrzej] Le travail de Sapkowski. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Basé sur les romans fantastiques tentaculaires de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, Le sorceleur Netflix La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, qui est un chasseur de monstres professionnel lié au destin de la puissante princesse Ciri qu’il jure de protéger, alors qu’elle apprend à contrôler et à utiliser sa magie. Henry Cavill semble vraiment respecter le travail d’Andrzej Sapkowski et veut assurer son avenir apparences comme Geralt restera fidèle au matériel source de l’auteur. Dans exactement la même interview, Lauren Schmidt Hissrich avait confirmé les récents commentaires d’Henry Cavill sur le portrait d’un Geralt de Rivia plus « intellectuel » dans la deuxième saison à venir, qui devrait débuter plus tard ce mois-ci, tout en le remerciant pour son aide dans l’idée. . Elle a révélé qu’Henry Cavill souhaitait trouver un moyen pour son personnage de s’ouvrir davantage dans les prochains épisodes à venir.





« Une grande partie des notes qu’il m’envoyait concernaient le dialogue de Geralt – pourrait-il, tout d’abord, en dire plus », a déclaré Hissrich. « Tout le monde est sorti de la première saison en riant et en aimant la fureur de Geralt. Mais Henry disait que lorsque vous lisez les livres, vous passez beaucoup de temps dans la tête de Geralt. Alors, comment pouvons-nous mettre cela sur la page? Pendant ce temps, je voulais dire au histoire de lui devenant une figure paternelle pour Ciri. Donc, ces deux choses se sont merveilleusement fusionnées. Il s’ouvre pour que Ciri lui fasse confiance, en exprimant davantage son esprit et son cœur. »

Il a été révélé que le premier épisode de la deuxième saison à venir pour Le sorceleur s’adaptera d’Andrzej Sapkowski Un grain de vérité, la troisième histoire de Le dernier souhait, qui explorera la dynamique et les relations familiales. Dans l’histoire, Geralt tombe sur un manoir délabré habité par un noble monstrueux et maudit connu sous le nom de Nivellen, qui sera interprété par Kristofer Hivju (Jeu des trônes, La chose). La deuxième saison reprendra initialement avec Geralt emmenant Ciri dans sa maison d’enfance de Kaer Morhen, où il se chargera de la protéger du pouvoir mystérieux qu’elle possède tandis que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie hors des murs. du château situé dans le royaume de Kaedwen. Freya Allan en tant que Ciri et Anya Chalotra en tant que Yennefer de Vengerberg, qui joue le rôle d’une sorcière et qui s’intéresse à Geralt, reviendront aux côtés d’Henry Cavill dans la saison à venir.





Avec son engagement à Le sorceleur série, Henry Cavill a également récemment signé pour jouer dans un redémarrage de montagnard, tout en incarnant Sherlock Holmes dans la prochaine suite du film Netflix Enola Holmes, et dirigera un casting dans le prochain film d’espionnage Argylle. Malgré tout cela, Henry Cavill a également déclaré qu’il aimerait jouer un personnage dans un film Marvel … un personnage très spécifique pour être exact. « J’ai Internet et j’ai vu les diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant de faire une version cool et modernisée de ça, comme la façon dont ils ont modernisé Captain America », a déclaré Henry Cavill. « Il y a quelque chose d’amusant là-dedans, et j’adore être britannique. »

Heureusement, il a déjà été confirmé que Le sorceleur reviendra pour une troisième saison dans le cadre de la « croissance sorceleur univers », qui comprendra désormais également un deuxième long métrage d’animation, ainsi qu’une série familiale, toutes se déroulant dans le même monde. La deuxième saison à venir de Le sorceleur est actuellement prévu pour le 17 décembre sur Netflix. La nouvelle saison comprendra un total de huit épisodes. Une série limitée prequel en live-action, Le sorceleur : Origine du sang, a été annoncé par Netflix en juillet 2020, qui se déroulera 1200 ans avant l’heure de Geralt pour montrer l’origine des Witchers. Lauren Schmidt Hissrich développera la série prequel en tant que productrice exécutive, et Declan de Barra servira de showrunner.









The Witcher obtient un autre film d’animation après le succès de Nightmare of the Wolf Le streamer a révélé qu’il suivrait le succès de Nightmare of the Wolf avec un autre film d’animation se déroulant dans le monde de The Witcher.

Lire la suite





A propos de l’auteur