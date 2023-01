Qui sont les Hunters, l’un des groupes de « The Last of Us »

« The Last of Us » a créé son premier épisode dimanche dernier, où nous avons pu rencontrer quelques-uns des des personnalités qui joueront un rôle important dans l’histoire. Parmi eux se trouvent les factions gardant le contrôle dans certaines régions du pays, mais il y aura plus de groupes comme les Hunters qui apparaîtront au fur et à mesure que la série HBO Max progresse.

L’histoire de Joel et Ellie pendant l’apocalypse zombie est basé sur la Le jeu vidéo éponyme de Naughty Dog.

Pour cette raison, nous pouvons en savoir plus sur cet univers comme le différentes catégories de personnes infectées et les groupes d’humains auxquels ils devront faire face.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce ici. épisode 2 de « The Last of Us ».

QUI SONT LES CHASSEURS ?

Les Les chasseurs sont un groupe de survivants hostiles qui tuent généralement brutalement quiconque pénètre sur leur territoire, pour voler leurs vêtements, objets, munitions ou nourriture.

Dans les jeux vidéo « The Last of Us », ils apparaissent comme antagonistes dans les premiers arcs, nous espérons donc qu’ils apparaîtront bientôt dans la série HBO Max. Les gens qui chassent sont appelés touristes. Joel et Ellie les retrouveront pendant leur séjour à Pittsburgh.

QUI COMPOSE LES GROUPES DE CHASSEURS ?

Habituellement, les Chasseurs sont composés d’anciens résidents des Zones de Quarantaine qu’ils ont réussi à enlever contrôle à la FEDRA ou un autre groupe.

À un moment donné, Joel et Tommy Miller faisaient partie d’un groupe de chasseurs, où ils tendaient des embuscades aux voyageurs sans méfiance pour voler leurs fournitures et même les torturer pour obtenir des informations. Les frères ont quitté cette vie pour suivre une autre voie. Alors que Joel a choisi de devenir bootlegger dans le Boston ZC, Tommy a rejoint les Fireflies.

Joel et Ellie se cachent de l’un des chasseurs dans le jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

COMMENT SE FORMENT LES GROUPES DE CHASSE ?

Semblable à d’autres factions, les Chasseurs se sont formés en réponse à la répression et l’autoritarisme qui a été vécu dans les zones de quarantaine aux mains de la FEDRA. La situation était tendue en raison des pénuries alimentaires, de la corruption et des abus.

Avec l’aide des Lucioles, réussi à les renverser dans plusieurs villes, mais ils sont également devenus rapidement réticents à recevoir des ordres du groupe rebelle. Pour cette raison, ils ont commencé à tuer à la fois les agents de Phaedra et les membres des Lucioles.

LES CHASSEURS SONT-ILS BONS OU MAUVAIS ?

Bien que l’idée originale était de se débarrasser d’un régime oppressif tel que Phèdre, le groupe Hunter s’est égaré et est devenu encore pire que l’armée. Comme ils manquaient toujours de ravitaillement, ils ont commencé à assassiner et à voler les passants de la ville où ils résidaient.

À une occasion, un couple d’adolescents a assassiné une famille passant par la zone de quarantaine. Lorsqu’ils ont été traduits en justice, le chef des chasseurs les a félicités, affirmant qu’ils avaient rassemblé de la nourriture et des fournitures, et a ordonné à chacun de chasser à tour de rôle les touristes en meute. Les personnes qui réclamaient ces mesures ont été brutalement assassinées.