Downton Abbey: A New Era: distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

Une nouvelle ère s’ouvre pour la famille Crawley alors qu’elle se prépare à revenir à l’écran le 20 mai 2022. Depuis le drame à succès Downton Abbey créé il y a 12 ans, il a eu un public fidèle qui a été absorbé par les épreuves et les tribulations de la famille. La première série se déroule en 1912 et tourne autour du naufrage du Titanic. Après la série télévisée, le film dérivé de 2019, Downton Abbey, qui se déroule en 1927 et se concentre sur la visite du roi George V et de la reine Mary à Downton. Et maintenant, grâce encore une fois à sa fanbase spectaculaire, Downton Abbey : une nouvelle ère ramène la famille Crawley.

La suite devait initialement sortir le 22 décembre 2021. Cependant, elle a été repoussée au 18 mars 2022, en raison de la pandémie de COVID-19. La décision a ensuite été prise de le reculer davantage le 26 janvier dans l’espoir que le public se sentirait plus à l’aise de retourner au cinéma au printemps.

Intrigue : ce que nous savons





La plupart des détails de l’intrigue sur le film ont été gardés secrets, mais la première bande-annonce, publiée le 15 novembre, a révélé des détails cruciaux de l’intrigue. Le public a une vue à couper le souffle sur le domaine fictif du Yorkshire avant de passer à la scène du salon. C’est ici que l’un des aspects les plus importants de l’histoire est révélé. Au grand étonnement de tous ceux qui l’entourent, Lady Violet (Maggie Smith) déclare : « Il y a des années, avant ta naissance, j’ai rencontré un homme, et maintenant je suis devenue propriétaire d’une villa dans le sud de la France. »

La bande-annonce officielle, publiée après la bande-annonce, révèle également d’autres détails sur l’intrigue. Différents extraits du film permettent au public d’entrevoir le séjour dans le sud de la France et le mystère entourant le passé de Lady Violet, le mariage en cours et le film en cours de production à Downton.

Avec autant d’événements en même temps, le film sera une aventure passionnante pour les fans qui seront sans aucun doute plongés dans des soirées extravagantes, des luttes de personnages et des drames familiaux.

Une nouvelle ère





Bien qu’un thème central de Downton Abbey a toujours été le changement qui vient avec le temps, le scénariste et créateur Julian Fellowes a déclaré que cette suite constituera une toute nouvelle ère de changement pour la famille Crawley. S’adressant à People, Fellowes a déclaré : « [the] Crawleys of Downton sont presque dans les années 1930, ce qui n’est que le début du monde moderne… plus les années 20 avançaient, plus le monde changeait à bien des égards. Tout, du divertissement au transport, était vraiment différent à la fin des années 20. » Les commentaires de Fellowes réitèrent que le changement massif sera un thème central de l’intrigue de Downton Abbey : Une nouvelle ère.





Fellowes a également souligné que Abbaye de Downton 2 sera un « film de bien-être sans vergogne » et suivra de près le récit de Lady Mary Crawley dans sa mission de pionnier pour un changement social plus large.

Casting : Qui verrons-nous ?





Selon le studio de cinéma, « Downton Abbey : une nouvelle ère réunit la distribution principale originale. En plus du casting original, Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West rejoindront le casting. » Les fans peuvent s’attendre à ce que de nombreux favoris du premier film reprennent leurs rôles dans la suite. Cela inclut Hugh Bonneville dans le rôle de Robert. Crawley, Elizabeth McGovern comme Cora, Michelle Dockery comme Lady Mary, Maggie Smith comme Lady Violet Crawley, Jim Carter comme M. Carson et Laura Carmichael comme Lady Edith Crawley.





Les nouveaux visages les plus remarquables de la bande-annonce incluent Laura Haddock dans le rôle de Myrna Dalgleish et l’acteur Dominic West. Bien que peu de détails aient été révélés sur le personnage et le rôle de Haddock, à part la représentation saisissante décrite dans la bande-annonce, nous savons que West jouera un riche aristocrate qui a été invité à séjourner à Downton Abbey par Lord Grantham.

Nathalie Baye est un autre personnage incontournable du point de vue de l’intrigue. Elle est sur le point de jouer un vieil ami de Lady Violet et constitue donc un lien avec le passé mystérieux de Lady Violet.

La comtesse douairière est-elle de retour ?





Maggie Smith est peut-être un retour surprise au casting de Downton Abbey : Une nouvelle ère. Certaines des dernières lignes du personnage éternellement plein d’esprit dans le premier Downton Abbey a transmis que l’actrice faisait peut-être ses adieux à Downton. Lady Violet dit aux membres de sa famille qu’elle a « vécu une vie privilégiée et intéressante, et maintenant il est temps de partir. Je laisse la famille et l’endroit que je chéris entre des mains talentueuses ».





Elle semble également passer les cordes à Mary, disant qu’elle est « l’avenir de Downton ». Cependant, pour la plupart des fans, le retour de la comtesse douairière est certainement une inclusion bienvenue.

L’attente du nouveau Downton Abbey le film a sans aucun doute été long. Downton Abbey : une nouvelle ère sera présenté en première le 20 mai 2022. Bien que la date de sortie ait été repoussée à plusieurs reprises, cela n’a en aucun cas signifié que la base de fans fidèles de la famille Crawley a diminué.

Le scénario, les personnages, le mystère et le drame de Downton Abbey ont assuré une emprise serrée sur sa suite, et les fans impatients attendent maintenant avec enthousiasme et anticipation tout ce que le Nouvelle ère apportera.





