Les acteurs Marvel que James Gunn veut pour DC

Directeur de gardiens de la Galaxie Il est à la tête du département des super-héros chez Warner Bros. Pictures.

Les temps du changement arrivent pour les deux merveille comme pour CC. Plus précisément, dans le studio de super-héros qui dépend de Images de Warner Bros. Ils essaient encore de comprendre comment aborder leurs projets, et pour cela ils ont embauché Peter Safran et James Gunn en tant qu’esprits créatifs responsables de sa fabrication.

La vérité c’est que James Gunn Il a encore un long métrage à sortir en merveille avant de faire le dernier saut vers CC. Il s’agit de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3, qui sortira en mai de cette année. Tout indique qu’il ne s’agirait pas d’un adieu définitif pour le réalisateur et des acteurs comme Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan et Dave Bautistaentre autres.

Dans une interview publiée par Empire, le réalisateur a avoué entre deux rires qu’il pense retravailler avec d’autres métiers. Lorsque? « Probablement à mon autre travail »a souligné l’homme accompli qui consacre actuellement la moitié de sa journée de travail à CC qui correspondent à certains « 40 ou 60 heures par semaine ».

« Ce casting est comme ma famille. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis proche de Chris Pratt, Pom, Dave, Zoé et Karen. Mais je sais aussi que je retravaillerai avec toutes ces personnes séparément. »a assuré le directeur de gardiens de la Galaxie. Pour le moment, il n’a pas de projet de réalisateur au sein de CC.

+Le prochain film DC qui portera la griffe de James Gunn

Tandis que le réalisateur évalue les histoires et les acteurs à prendre en compte face aux battus Univers étendu DC, il y a un projet qui est déjà en route. C’est un film de Superman qui sera écrit par James Gunn et est en cours de développement. Pour l’instant, on sait que Henry Cavill Il ne sera pas pris en compte, mais on ignore qui sera son remplaçant ainsi que quelle sera l’intrigue qu’il couvrira.

