Attack on Titan: la date de début de la grande finale est fixée, mais c’est compliqué

L’attaque des Titans touche à sa fin. Les fans de l’adaptation animée attendent toujours la grande finale. Maintenant, il est certain que cela sera enfin publié. Mais ne vous emballez pas trop vite : cette toute dernière partie de l’adaptation cinématographique du manga est également divisée en plusieurs parties.

L’Attaque des Titans : la partie 3 de la saison 4 sera à nouveau divisée

Ça fait bizarre, mais c’est comme ça : Actuellement la saison 4 de « L’attaque des Titans » est en cours déjà depuis 2020. Mais la dernière saison était en divisé en trois grandes parties. première et deuxième partie sont déjà sortis, on attend toujours le troisième.

La partie 3 se décline en deux parties : La grande finale et avec elle le troisième partie de la quatrième saison est à nouveau divisée en deux parties. Sans surprise, cela provoque beaucoup de confusion, même pour les fans inconditionnels.

La date finale est enfin fixée : Mais au moins, nous savons enfin quand cette (première) dernière partie sortira. Au moins au Japon, la première partie de la grande finale de « L’attaque des Titans » devrait sortir le 3 mars 2023 apparaître. Peu de temps après, il devrait également être disponible en Allemagne.

Qu’en est-il de la partie 2 ? Cependant, il n’a pas encore été annoncé à quoi ressemblera la deuxième partie de la troisième partie de la quatrième saison. Il devrait aussi apparaissent plus tard cette annéemais n’a pas encore de date fixe.

Afficher le contenu de Twitter

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Combien y a-t-il d’autres épisodes ? Cela semble aussi pas encore vraiment fixé se tenir debout. Alors que certains fans anticipent deux saisons plus petites et multi-épisodes devant nous, certains pensent que nous n’obtiendrons que deux épisodes extra-longs à la place.

Purement en termes de matériel, l’adaptation cinématographique « L’attaque des Titans » est manquante neuf autres chapitres de mangaqu’il faut filmer. Bien sûr, ils pourraient être répartis sur neuf épisodes d’anime individuels ou plus, mais ils pourraient également être dévorés en deux parties plus grandes.

que nous deux épisodes plus longs avec un seul format s’attendre à ce que rappelle plus les longs métrages, est apparemment aussi sous-entendu par certains traducteurs. Selon eux, nous devrions certainement être prêts pour les parties 1 et 2 de la dernière partie pas de chaque plusieurs épisodes consiste.

Que pensez-vous des nombreuses divisions, avez-vous encore une vue d’ensemble ? Pensez-vous qu’il y a plus de deux épisodes d’Attack on Titan ? Dites le nous dans les commentaires.