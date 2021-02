6 avantages indiscutables d’utiliser un iPhone au lieu d’un mobile Android

Avoir un iPhone n’est pas une simple posture, il y a de nombreux avantages à l’utiliser par rapport à un appareil Android.

Sujet controversé sans aucun doute. Parce que dans le monde il y a beaucoup de rivalités mais peu se comparent à celle qui existe entre les utilisateurs de téléphones Android et iOS.

Certains défendent la liberté, les possibilités infinies de personnalisation et le grand nombre d’options lors de l’achat d’un smartphone. Les autres défendent le fonctionnement de l’iPhone et de son écosystème. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas nier qu’Android et iOS sont vraiment deux systèmes d’exploitation géniaux.

Bien qu’Android ait beaucoup de choses positives sur iOS, la vérité est que iOS présente également de nombreux avantages par rapport aux terminaux Android.

J’ai essayé d’utiliser un Android comme mobile principal mais Apple ne m’a pas laissé

La vérité est qu’une fois que vous entrez dans le monde merveilleux d’Apple, il est vraiment difficile de partir et les raisons ne sont pas rares. Apprenons à les connaître.

L’App Store d’Apple est de meilleure qualité que celui de Google

Et c’est un fait. Bien que sur Android et iOS on peut trouver pratiquement toutes les applications les plus populaires du moment la vérité est que l’App Store est de meilleure qualité que le Play Store.

Sur Android, il est vraiment facile de trouver des clones d’applications populaires telles que WhatsApp et même d’autres outils utilisant le même nom, ils vous promettent des fonctionnalités qu’ils ne font pas vraiment pour attirer les utilisateurs. Ces applications sont vraiment inutiles et la seule chose qu’elles recherchent, ce sont les données des pauvres dupes qui les téléchargent.

Le magasin d’applications Apple est le contraire et c’est que ces types d’applications n’existent pas, ce qui rend l’App Store beaucoup plus propre et plus sûr puisque pratiquement toutes les applications que nous pouvons trouver répondent aux normes de qualité qu’Apple exige des développeurs.

Une plus grande transparence lors du téléchargement d’applications

L’une des dernières mises à jour qu’Apple a apportées à son magasin d’applications est que depuis le début de cette année, toutes les applications pour iOS devraient divulguer leurs pratiques de confidentialité et les données qu’ils collectent, quelque chose que les services comme Facebook n’ont pas vraiment aimé.

Les applications Android demandent également des autorisations mais ils ne divulguent pas les données qu’ils collectent ni l’usage qu’ils en font.

Vous pouvez savoir si une application accède secrètement au microphone ou à la caméra

L’une des dernières fonctionnalités à arriver sur l’iPhone d’Apple est que si une application accède à la caméra ou au microphone de notre smartphone, un petit point de notification jaune ou vert apparaît sur notre appareil.

Installer une application de lampe de poche sur votre Android est définitivement aussi dangereux que stupide

Cela sert à alerter l’utilisateur que cette application utilise le microphone ou la caméra. De cette façon, les mauvaises surprises sont évitées comme par exemple une application nous espionne sans que nous le sachions.

Votre smartphone toujours mis à jour

L’un des points les plus critiqués d’Android est qu’avec autant de smartphones sur le marché, il est impossible pour les entreprises de les tenir à jour et avec les dernières versions de logiciels. Ceci est vraiment perceptible sur les téléphones à petit budget qui malheureusement ils sont généralement oubliés quelques mois après leur lancement.

Dans un autre ordre d’idées, Apple chouchoute ses terminaux. Comme il y en a moins sur le marché, Apple peut offrir un meilleur support à ses terminaux, en mettant à jour ses terminaux jusqu’à 5 ans après son lancement.

Les applications IOS ne demandent que les autorisations essentielles

Un autre avantage de l’utilisation d’iOS est que vous garantissez que ses applications Ils ne vous demanderont que les autorisations minimales pour son bon fonctionnement. Alors qu’une application de lampe de poche sur Android vous demandera d’accéder à votre carnet d’adresses, cela ne se produit pas avec iOS.

Heureusement, Android devient plus sérieux et strict sur ce problème, mais malheureusement a encore un long chemin à parcourir.

Valeur de revente plus élevée

Si vous faites partie de ceux qui changent fréquemment de mobile, un iPhone est peut-être votre meilleure option. La raison? Très simple. Parce que un iPhone d’occasion se vend plus rapidement et à un prix plus élevé qu’un téléphone Android d’occasion, car la valeur de revente du premier est beaucoup plus élevée.

Malheureusement, les terminaux Android se dévalorisent rapidement après quelques mois donc son prix de revente est bien inférieur à celui de l’iPhone, dont le prix se maintient dans le temps.

Quoi qu’il en soit Cela ne signifie pas que les terminaux iPhone sont meilleurs qu’Android, mais il est vrai que Google a beaucoup à apprendre du système d’exploitation d’Apple, notamment en termes de confidentialité et de sécurité dans son magasin d’applications.

