Qui sont les couples Sky Rojo dans la vraie vie

La matinée latino-américaine du vendredi 19 mars a vu l’arrivée de



Ciel rouge



au service de streaming



Netflix



, qui a déjà généré une grande répercussion auprès du public et a même reçu diverses critiques l’accusant d’être macho. La série est une création de



Alex Pina



, même esprit créatif de



Le braquage d’argent



, un autre des contenus les plus réussis de la plateforme ces derniers temps.

De quoi s’agit-il?





« Trois prostituées qui fuient le club où elles vivaient après avoir laissé leur proxénète gravement blessé et paralysé avec un demi-corps. Un cubano-américain, un argentin et un espagnol partent en road trip sachant qu’après ce qu’ils ont fait, ils sont morte »





. Si vous voulez en savoir plus sur les acteurs



ne manquez pas la liste suivante avec leurs vrais partenaires



. Voir!

+ Les couples de Sky Rojo dans la vraie vie:



1



Verónica Sánchez / Corail



Son dernier partenaire connu était Isaac Guzmán, un Argentin qui est mannequin et acteur de profession, mais qui est aussi musicien et s’ouvre à différents environnements. Pour le moment, on ne sait pas s’il y a quelqu’un d’autre dans sa vie, en plus de son chien Spoutnik.

deux



Asier Etxeandia / Romeo



L’acteur également de «Pain and Glory», de Pedro Almodóvar, est en couple depuis plus de douze ans avec José Luis Huertas, qu’il a épousé à Las Vegas. Il est généralement affiché publiquement sur son compte Instagram, par exemple lorsqu’il a téléchargé une photo avec la phrase «L’amour est pour les courageux».

3



Yany Prado / Carmen « Gina »



La jeune cubaine qui est l’une des grandes surprises de l’émission espagnole et il y avait des rumeurs de relations, mais pour le moment elle est célibataire, ou du moins elle le montre sur les réseaux sociaux.

4



Enric Auquer / Christian



Le lauréat du prix Goya du meilleur nouvel acteur pour «Who Kills Iron» a une fille de cinq ans, mais on ne sait pas s’il a un partenaire pour le moment.

5



Miguel Ángel Silvestre / Moïse



Claudia Ruiz a été photographiée avec l’acteur plus d’une fois et des rumeurs ont fait état d’une cour qui pour la presse avait pris plusieurs mois. C’est finalement elle qui a catégoriquement nié la relation dans une histoire sur son compte Instagram.

Il est actuellement célibataire et a récemment déclaré son amour à son collègue, Lali Espósito, dans l’émission El Hormiguero, et à partir de là, on dit qu’il y a plus d’une amitié, mais rien n’a été confirmé.

6



Lali Esposito / Wendy



Le dernier couple connu de l’actrice et chanteuse est Santiago Mocorrea, avec qui, en janvier 2020, ils ont célébré leur relation de trois ans. Après avoir vécu plusieurs mois sous le même toit pendant la quarantaine en Espagne, Lali a confirmé en septembre la séparation.

Elle est actuellement célibataire.