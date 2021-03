Un policier tué dans une fusillade dans une épicerie du Colorado était père de 7 enfants

Un policier et père de sept enfants qui avait suivi une formation d’opérateur de drone afin de quitter les lignes de front pour le bien de sa famille était l’une des 10 personnes tuées par un homme armé dans une épicerie du Colorado lundi.

L’officier de police de Boulder, Eric Talley, 51 ans, est félicité pour son héroïsme en tant que premier officier à arriver sur les lieux en raison des informations faisant état d’un tireur actif à l’épicerie King Soopers, a déclaré le chef de la police de Boulder, Maris Herold.

« Il a servi dans de nombreux rôles pour soutenir le département de police de Boulder et la communauté de Boulder, et je dois vous dire, l’action héroïque de cet officier quand il a répondu à la scène », a déclaré Herold.

Mardi matin, un suspect qui a été blessé dans la fusillade est en garde à vue, a rapporté NBC News. Aucun détail n’a été fourni quant à un motif possible de la fusillade. La police n’a pas encore nommé les neuf autres personnes qui ont été tuées, affirmant qu’elle prévient d’abord les plus proches parents.

Talley, dont les enfants sont âgés de 7 à 20 ans, « aimait ses enfants et sa famille plus que tout », a déclaré son père à NBC News. Il a rejoint la police à 40 ans en 2010 et avait suivi une formation pour faire la transition vers un rôle plus sûr.

« Il cherchait un emploi pour se tenir à l’écart des lignes de front et apprenait à être opérateur de drone », a déclaré son père. « Il ne voulait pas faire subir à sa famille quelque chose comme ça. »

La sœur cadette de Talley a pleuré sa perte tragique lundi et a partagé une photo d’eux ensemble alors qu’ils étaient enfants.

L’officier Eric Talley est mon grand frère. Il est mort aujourd’hui dans la fusillade de Boulder. Mon coeur est brisé. Je ne peux pas expliquer à quel point il était beau et quelle perte dévastatrice pour tant de gens. Vole haut mon doux frère. Vous avez toujours voulu être pilote (foutu daltonisme). Monter. pic.twitter.com/tgt2DxPsqz – Kirstin (@Roozersmom) 23 mars 2021

Le corps de Talley a été enlevé de la scène lundi soir lors d’une procession solennelle de lumières rouges et bleues clignotantes, avec des passants offrant des saluts.

«Repose en paix, agent Eric Talley. Votre service ne sera jamais oublié #BoulderSooting« le département de police de Boulder tweeté.

Les experts en application de la loi disent que ses actions ont probablement empêché d’autres décès.

« Il est nécessaire que les agents agissent immédiatement pour mettre fin à la menace », a déclaré l’ancien chef de la police de Seattle, Carmen Best, lundi soir dans « La 11e heure avec Brian Williams ». « Il y a une formation qui va de pair avec cela, mais elle est intrinsèquement dangereuse et intrinsèquement risquée, mais c’est ce qui doit se produire pour sauver des vies. »

