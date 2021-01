De quelle couleur est le soleil?

infinitoo LED Lampe de Plante, Lampe de Croissance à 3 Têtes 60 LEDs, Lampe Horticole Spectre Complet avec 9 Modes de Luminosité & Chronométrage Auto - on/Off, Parfait pour Intérieur/Jardin

🍓 【9 luminosité et 3 modes de commutation】 Sa fonction de régulation convient à l'ensemble du cycle de croissance des plantes. Vous n'avez pas besoin d'ajuster la position de la lampe, ajustez simplement l'intensité lumineuse et le spectre, économisez votre temps et votre énergie. La lampe Grow fournit 9 modes dimmables et 3 modes de spectre pour répondre à toutes les étapes de croissance des plantes. 🌻 【Minuterie et réglable】 Minuterie - il est livré avec trois options de réglage de la minuterie qui permettent jusqu'à 3, 9, 12 heures selon les besoins de la plante. Réglable - Il dispose d'un connecteur USB et d'une pince qui le rend pratique pour se connecter à votre bureau ou à la maison. Avec son col de cygne réglable à 360 degrés, il est capable d'éclairer une zone plus large et d'émettre de la lumière dans n'importe quelle direction pour fournir de l'énergie à plus de plantes. 🍒【Largement utilisé et haute efficacité】 La lumière de croissance peut être utilisée pour l'usine de plantes, le sous-sol, l'agriculture de fleurs, les jardins intérieurs, la croissance des légumes, le jardinage, la culture familiale, la plantation en serre, etc. la période de floraison, la couleur, favorisent la maturation des fruits, la coloration, améliorent le goût et la qualité. 🍋 【Spectre complet】 Nos lampes de culture LED à spectre complet peuvent faire prospérer vos plantes même la nuit ou sans lumière du soleil! En utilisant notre lumière de croissance à LED, peut améliorer la photosynthèse, aider les plantes à absorber les nutriments, en particulier certains oligo-éléments, raccourcir le cycle de croissance avec une efficacité plus élevée et une meilleure qualité.