« La vie mensongère des adultes », aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

« La vie mensongère des adultes» (« La vita bugiarda degli adulti » dans sa langue originale et « The Lying Life of Adults » en anglais), Série Netflix italienne Réalisé par Edoardo De Angelis, il n’est sorti que le 4 janvier 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième opus.

La fiction écrite par Elena Ferrante, De Angelis, Laura Paolucci et Francesco Piccolo a un casting composé de Giordana Marengo, Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Pina Turco, Rossella Gamba, Azzurra Mennella, Raffaella Rea, Biagio Forestieri, Susy Del Giudice, Giuseppe Brunetti, Maria Vera Ratti, Gianluca Spagnoli, Adriano Pantaleo et Giovanni Buselli.

La série basée sur le roman homonyme d’Elena Ferrante se déroule à Naples dans les années 1990 et suit Giovanna de son enfance à son adolescence dans les années 1990. Avec l’aide de l’audacieuse tante Vittoria, il va découvrir d’autres visages de la ville, au grand dam de ses parents stricts. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de « La vie mensongère des adultes” ?

« LA VIE MENTEURE DES ADULTES », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série italiennemais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, les aventures de Giovanna devraient se poursuivre dans un nouveau lot d’épisodes.

Surtout si l’on considère qu’il s’agit d’une adaptation du roman homonyme d’Elena Ferrante, que le premier volet ouvre la voie à une deuxième saison et que les premiers chapitres sont bien notés sur les sites spécialisés.

A la fin de la première saison de « La vie mensongère des adultes »Lors d’un voyage à Milan pour rendre visite à Roberto, Giovanna lutte contre ses propres peurs, ne sachant toujours pas jusqu’où elle est prête à aller.

Après avoir découvert une série de mensonges, l’adolescente se sent déçue par tous les adultes qu’elle rencontre et il comprend qu’ils vivent selon leurs propres mensonges, alors il décide de s’échapper avec Ida pour suivre son propre chemin.. Où iront-ils? Que prévoient-ils de faire ? Que fera sa famille lorsqu’elle apprendra qu’elle est partie ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui attend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public en fonction de ces chiffres pour décider de renouveler ou d’annuler une série.