Qui sont les acteurs qui jouent dans Reality Is Here ? DISTRIBUTION

© IMDbLa série vient de sortir ses premiers chapitres sur Netflix

Le vrai est arrivé ! soit la réalité est là je dois juste Netflix après son succès à la télévision sud-coréenne, c’est pour ça qu’on vous dit qui sont les protagonistes de la série déjà positionnée pour être un succès sur Netflix et qu’il vient de sortir son deuxième chapitre.

De quoi ça parle La réalité est là !? La série suivre un professeur qui a réussi sur le point d’être mère toute seule commence une fausse romance avec un médecin qui s’oppose au mariagemais maintenir le mensonge qui cherche à profiter à tous les deux n’est pas facile pour eux.

+ Distribution de La Realidad Está Aquí ! Qui est qui?

La série a été créée par Han Jun-seo et Jo Jeong-ju. et est en vedette Baek Jin Hee, Ahn Jae Hyeon, Cha Joo-young et Jung Eui Jaemais a aussi Kang Boo-ja, Sunwoo Jae-deok et Cha Hwa Yeonentre autres.

Baek Jin Hee (Jongleurs, Manque 9) joue le protagonisteOh Yeon Doo, un enseignant qui enseigne en ligne et est devenu une sorte de célébrité. Pour sa part, ah jae hyun (Sang, Beauté intérieure) joue Gong Tae Kyung, un obstétricien et gynécologue de talent issu d’une famille prestigieuse.

cha joo jeune (La gloire) joue Jang Se Jin, le premier amour de Gong Tae Kyung, une femme audacieuse en position de pouvoir dans une grande entreprise qui veut décider de cette affaire.

Jung Eui Jae (Tuer l’enfer, Le roi des cochons) joue Kim Joon Ha, un conseiller en investissement et petit ami d’Oh Yeon Doo, ce qui compliquera davantage cet enchevêtrement romantique.

Où voir La Realidad está aquí et combien de chapitres compte-t-il ?

Il existe plusieurs options pour regarder ce k-drama, qui Il a un total de 23 chapitres. Vous pouvez le regarder via Rakuten Viki si vous avez PassPlus ou via d’autres plateformes de streaming telles que Netflixoù peu à peu les chapitres sortiront (actuellement il y en a 2).

