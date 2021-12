Rien à voir avec Marvel : la sombre série Netflix avec Paul Bettany

in

Le voyage de Paul Bettany dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) C’est sans aucun doute l’un des plus intéressants. D’être simplement la voix de Jarvis, l’intelligence artificielle créée par Tony Stark, est devenu l’un des super-héros les plus puissants de la franchise. Dans Avengers: l’ère d’Ultron est devenu Voir, grâce au joyau de l’esprit, et cette année il a joué dans la première série de la saga avec Elizabeth Olsen.

C’est clair que le MCU Ce n’est pas le seul endroit où Bettany travaillé comme acteur et il existe des exemples de films comme Balle de match qui permettent également de connaître une autre gamme de sa capacité d’acteur. Mais pour les amateurs de séries, Netflix en a un dans lequel l’artiste partage un casting avec la star de Avatar, Sam Worthington. C’est une production inspirée d’un cas réel, qui a à Paul comme l’antagoniste de l’histoire.

Bettany Cela fait partie de Chasse à l’homme : Unabomber, la mini-série de Netflix composé de 8 épisodes de 40 minutes qui racontent la vie de Ted Kaczynski, l’un des criminels les plus redoutés aux États-Unis. Dans les années 80, Kaczynski il se consacre à l’envoi de lettres piégées sur tout le territoire nord-américain, assassinant un grand nombre de personnes. Il a fallu beaucoup de temps aux policiers pour le retrouver.

L’Unabomber Il a été un fugitif pendant environ 17 ans, et cette mini-série donne des détails sur son fonctionnement mais du point de vue du FBI. Dans ce contexte, le protagoniste est James R. Fitzgerald, un criminaliste qui est contacté pour trouver où se trouve Kacynski qui finit par être obsédé par la capture de ce criminel redouté.

Le retour de Bettany au MCU

Dans une interview qu’il a donnée avant la première de WandaVision, Paul Bettany a révélé que lorsqu’il a été contacté pour faire partie de la mini-série, il pensait qu’ils l’appelaient en fait pour le licencier. Est-ce que son personnage était mort dans les événements de Avengers : guerre à l’infini. Cependant, avec la magie de sorcière écarlate réussi à reprendre vie momentanément jusqu’à ce que l’hexagone Il a été retiré. Cependant, le gouvernement avait reconstruit cet androïde qui apparaissait comme Vision blanche et fut converti par la vision originelle, avant de s’échapper et de se perdre dans le ciel. En ce sens, il est entendu qu’il réapparaîtra bien qu’il n’y ait toujours aucun indice quant au moment où il sera possible de le voir.

