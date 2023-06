Leprechaun est à nouveau redémarré à Lionsgate

Daikin Élégant nouveau climatiseur Total Silver 15000 BTU R32 Inverter A ++ wifi

Daikin Élégant nouveau climatiseur Total Silver 15000 BTU R32 Inverter A ++ wifiLe kit de climatisation est équipé des unités intérieures suivantes :1 x 15000 BTU - Idéal pour chambres de 40 à 50 mq avec une taille moyenne de 2,7 mL'UNITÉ INTÉRIEURE 15 000 BTU - Idéal pour les pièces de 50 m² avec une hauteur moyenne de 2,7 m Avec l'unité intérieure 15000 BTU STYLISH NEW TOTAL SILVER , Daikin réinterprète le style et l'élégance en proposant un produit unique et inimitable en termes de design, de technologie et de fonctions ; Daikin Stylish est une icône de la perfection, le must auquel aspirer. L'unité intérieure 15000 BTU STYLISH NEW TOTAL SILVER est utilisée avec les unités extérieures Inverter pour créer des combinaisons de monosplit et multisplit. NOUVEAU DESIGN Le design unique du climatiseur Stylish est renouvelé en 2020 avec cette nouvelle version Total Silver avec panneau avant argenté et corps argenté. La pureté des lignes aux coupes absolument nettes s'intègre parfaitement aux styles d'ameublement les plus élégants : l'image de Daikin Stylish sort du mur et l'embellit par sa présence avec une personnalité unique et décisive et un goût raffiné . Le climatiseur Daikin Stylish a remporté deux fois le Good Design Award pour son design et ses fonctions innovantes. La grande qualité des matériaux et des finitions, le soin de l'image et l'utilisation simple et intuitive font de Daikin Stylish un meuble unique en son genre. Lorsque le climatiseur est éteint, la bouche de diffusion d'air reste en position cachée et n'est révélée qu'à la mise en marche grâce à la façade qui se soulève automatiquement. Daikin Stylish peut être installé n'importe où, dans les maisons, les entreprises et même dans les hôtels ; les dimensions très compactes des unités intérieures facilitent leur installation. RESPIRER DE L'AIR PROPRE Le filtre purificateur d'air en titane est recouvert d' apatite afin d'éliminer les particules de poussière, d'empêcher la propagation des bactéries, microbes et virus, de décomposer les odeurs grâce à l'action désodorisante et d'assurer toujours un air pur . Le système Flash Streamer et le filtre Silver Allergen breveté par Daikin créent un faisceau d'électrons qui affecte même les plus petites particules dans l'air, éliminant la poussière, les moisissures et les allergènes, le pollen, les virus, les bactéries et les mauvaises odeurs. Tous les systèmes combinés les uns aux autres contribuent réellement au bien-être des environnements dans lesquels nous vivons. CLIMAT PARFAIT ET RELAX Le climatiseur DAIKIN Stylish crée un grand confort partout où il est installé. La température réglée est toujours maintenue constante et l'air est distribué de manière imperceptible. Le nouveau ventilateur possède des ailettes équipées de nombreuses petites incisions pour mieux diffuser l'air ; la batterie interne d'échange de chaleur entoure...