La série Young Rock de Dwayne Johnson annulée après trois saisons à NBC

Cela ressemble à la série NBC de Dwayne Johnson Jeune Rocher, qui revient sur le parcours parfois incroyable du lutteur devenu acteur, a atteint la fin de la route à NBC après 3 saisons. L’émission a été officiellement annulée aujourd’hui, et bien qu’il n’y ait pas encore eu de réponse de Johnson, la nouvelle sera sans aucun doute un nouveau coup dur pour l’acteur après l’effondrement de Adam noir et son rêve DCU.





Jeune Rocher s’est avéré être un succès pour le réseau lors de sa diffusion initiale, et mettant en vedette l’homme lui-même alors qu’il racontait de nombreuses périodes colorées de sa jeunesse, cependant, lorsque la saison 3 a atterri à la fin de 2022, la série a connu une baisse d’audience. Selon Deadline, les données de Nielsen suggèrent que l’émission a attiré environ 1,4 million de téléspectateurs et une note dans le principal groupe démographique de l’émission. En comparant cela aux 3 millions de téléspectateurs et à la note de 0,62 de la saison 1, et aux 2,23 millions de téléspectateurs raisonnables et à la note de 0,39 pour la saison 2, il semble que NBC ne prenne pas le risque qu’une autre saison connaisse à nouveau une baisse similaire.

Lorsque la troisième saison est arrivée, le co-créateur Nahnatchka Khan semble croire qu’il y avait encore beaucoup d’essence dans le réservoir, expliquant comment la vie de Johnson était un matériau parfait pour le spectacle. Dit-elle:

« C’est l’une de ces personnes célèbres sur la planète. Même si vous ne savez pas grand-chose sur Dwayne Johnson, beaucoup de gens ont une connaissance superficielle de qui il est et de ce qu’il a fait. Mais il y a tellement de choses que les gens ignorent. » « Je ne sais pas comment il est arrivé là où il est. Je pense que c’est ce qui nous intéresse d’explorer… les moments surprenants et les moments où c’était vraiment difficile pour lui et sa famille. »

Il semble que les gens n’étaient peut-être pas aussi prêts à en découvrir beaucoup plus sur les jeunes années du Rock qu’on ne le pensait au départ.





Dwayne Johnson est de retour dans la franchise Fast & Furious.

Bien qu’il ait affirmé qu’il ne reviendrait jamais au Rapide furieux franchise, Dwayne Johnson a fait une apparition surprise à la fin de X rapide, reprenant son rôle de Luke Hobbs et mettant en place sa rediffusion dans la franchise à sa conclusion. Johnson lui-même a abordé son retour via les réseaux sociaux, évoquant également la façon dont il est allé au-delà de sa querelle avec Vin Diesel. Johnson a dit :

« J’espère que vous portez vos vêtements de financement… HOBBS EST DE RETOUR. Et il vient de se faire lécher. Luke Hobbs sera de retour dans la franchise Fast & Furious. Vos réactions à travers le monde au retour de Hobbs dans Fast X nous ont époustouflés. Le prochain film Fast & Furious dans lequel vous verrez le légendaire homme de loi sera le film HOBBS qui servira de nouveau chapitre et de mise en place pour FASTX: Part II. L’été dernier, Vin et moi avons laissé tout le passé derrière nous. Nous dirigerons avec fraternité et détermination – et prendrons toujours soin de la franchise, des personnages et des FANS que nous aimons.

Avec son Rapide furieux futur maintenant défini, ainsi qu’une apparition en direct dans Disney’s Vaiana remake, son film de Noël Le rougeDwayne Johnson a encore beaucoup à faire pour le tenir occupé, et nous pouvons supposer qu’il ne tardera pas à en ajouter d’autres à cette liste.