Les périphériques modernes de Microsoft incluent une webcam 1080p, des casques et un haut-parleur

Microsoft lance une multitude d’accessoires de productivité conçus pour le travail à distance.

La webcam moderne de Microsoft (70 €) n’est que l’un des nombreux périphériques lancés mardi aux côtés du Surface Laptop 4, y compris le casque Microsoft Modern USB (50 €), le casque sans fil Microsoft Modern (100 €); le haut-parleur Microsoft Modern USB-C (100 USD) et le Surface Headphones 2+ for Business (300 USD).

À la lumière de la façon dont la pandémie a fait du travail à distance la norme pour beaucoup, les nouveaux périphériques de Microsoft ont du sens. Les deux nouveaux casques modernes sont certifiés Teams et, en un clin d’œil, incluent un bouton Microsoft Teams dédié. Les webcams sont devenues des équipements essentiels pour la visioconférence, tandis que les Surface Headphones à réduction de bruit de Microsoft ont été conçus pour les bureaux (ou les maisons!) Bruyants.

Webcam moderne de Microsoft

Microsoft dispose déjà de webcams vibrantes 1080p dans les appareils Surface et Surface Book. Cependant, la webcam intégrée de l’ordinateur portable Surface abordable ne mesure que 720p, de sorte que la webcam moderne de Microsoft offre une opportunité de mise à niveau. Il offre une résolution de 1080p, un obturateur de confidentialité intégré et un support en option pour votre ordinateur portable ou un trépied. Le HDR et l’exposition automatique sont d’autres points forts.

Microsoft La webcam moderne de Microsoft est la première depuis sa série de webcams Lifecam.

Le défi auquel est confrontée la webcam moderne de Microsoft est qu’il existe déjà des dizaines de webcams 1080p bon marché sur le marché, manquant de reconnaissance du nom de Microsoft, mais empilant des fonctionnalités similaires, du moins sur le papier. (Microsoft a une ancienne gamme LifecamRemove lien non produit, mais aucune de ces webcams n’offre une vidéo supérieure à 720p.) La webcam moderne dispose de quelques touches spécifiques à Microsoft, y compris une nouvelle fonctionnalité de «retouche faciale» True Look et la certification Teams.

Casque Surface 2+ pour les entreprises

Historiquement, l’activité des périphériques de Microsoft a été orientée autour des souris et des claviers. En commençant par les écouteurs Surface d’origine, et maintenant avec trois nouveaux casques, Microsoft s’est lancé avec assurance dans le secteur de l’audio.

Il y a un an, Microsoft a présenté le casque Surface Headphones 2, une mise à niveau du casque Surface d’origine. Le but de la gamme de casques Surface Headphones était toujours de se concentrer: en vous déconnectant du monde extérieur, vous devriez être en mesure d’en faire plus. Le casque Surface d’origine de Microsoft offrait seize niveaux de suppression du bruit. Le nouveau Surface Headphones 2+ sans fil offre treize niveaux, les mêmes que les Surface Headphones 2. Les écouteurs sont optimisés pour la voix et ont été intégrés aux applications Microsoft 365 comme PowerPoint pour fournir une traduction automatique. Ils incluent également un bouton Microsoft Teams dédié.

Microsoft Casque Microsoft Surface 2+.

Les Surface Headphones 2+ semblent peser à peu près le même poids que leurs prédécesseurs, à 290 grammes ou 0,64 livres, et utilisent le même pilote de 40 mm. Ils semblent également prendre en charge les mêmes commandes de numérotation pour l’annulation active du bruit et le volume, ainsi que le toucher pour couper le son. L’annulation passive du bruit va jusqu’à 30 dB, tandis que la suppression active du bruit va jusqu’à 40 dB. Microsoft affirme que vous serez en mesure de charger complètement le Surface Headphones 2+ en moins de 2 heures, offrant jusqu’à 15 heures d’appels Teams et 18,5 heures d’écoute de musique. L’annulation active du bruit réduira ce nombre, mais Microsoft ne dit pas de combien.

Casque USB moderne Microsoft et casque sans fil moderne

Le casque USB moderne à 50 € de Microsoft et le casque sans fil moderne à 100 € sont des cousins, bien qu’ils diffèrent légèrement au-delà de leur connectivité. Les deux casques sont certifiés Microsoft Teams et incluent un bouton dédié pour lancer un appel Teams. Cependant, les deux diffèrent dans la façon dont vous pouvez couper les appels: alors que le casque USB moderne comprend un bouton de mise en sourdine dédié, les utilisateurs coupent le casque sans fil en soulevant le micro sur tige. Les deux incluent des LED d’état pour indiquer si le micro est coupé.

Le casque USB moderne utilise une attache USB, mesurant environ 39 pouces de longueur, avec un connecteur USB-A à l’extrémité. Le casque fournit jusqu’à 91 dB de sortie audio via un haut-parleur de 28 mm.

Microsoft Le casque sans fil de Microsoft, illustré ici, fait partie d’un flot récent de casques Microsoft, qui comprend également le casque sans fil Xbox pour Xbox et Windows.

Le casque sans fil moderne se connecte via Bluetooth, avec les mêmes haut-parleurs que le casque USB. Les améliorations ici incluent un micro antibruit, ainsi que l’absence de câbles. Le casque sans fil peut être rechargé complètement en 2,5 heures, avec jusqu’à 30 heures de temps de conversation lors d’un appel Teams ou 50 heures d’écoute de musique sans fil.

Haut-parleur USB-C moderne

Environ un an après que Microsoft a décidé de supprimer les fonctions Cortana de Harman / Kardon Invoke, Microsoft a introduit un haut-parleur USB-C sans Cortana pour les réunions Teams et la lecture de musique. Le petit haut-parleur (5,43 x 2,8 x 1,1 pouces) comprend une paire de micros omnidirectionnels pour les appels Teams et un haut-parleur de 50 mm pour la lecture de musique. Il a également un bouton Équipes. Ce n’est cependant pas sans fil – oui, cela signifie pas de Bluetooth – et se connecte via un cordon USB-C de 26 pouces directement à un PC.

Microsoft Haut-parleur USB-C moderne de Microsoft.

