Qui remporte Outlast sur Netflix ?

La première saison de Survie en équipe C’est déjà sur Netflix et on vous dit qui a remporté la victoire.

©NetflixLe prix pour gagner Team Survival est de 1 million de dollars

Survivre à soit Survie en équipe est l’un des nouveaux et réussis Émissions de télé-réalité Netflix et, bien que nous vous ayons déjà parlé du casting et de quoi il s’agit, nous vous disons qui a remporté le prix d’un million de dollars.

Si vous n’avez pas encore vu la série, nous résumons que c’est une série de compétitions dans lesquelles 16 concurrents doivent survivre aux dures conditions de l’AlaskaComme les températures inférieures à zéro, plus la faim et la faune locale, mais pour gagner, vous devez faire partie d’une équipe.

+ Quelle équipe a remporté la première saison de Team Survival de Netflix ?

A partir de là, il y aura des spoilers. A la fin de la saison seules deux équipes restaient debout, celle de Charlie : Nick Radner, Seth Lueker et Paul Preece ; et l’équipe Alpha : Amber Asay et Jill Ashock. Lors du test final, les membres de l’équipe devaient atteindre indépendamment un endroit donné.

À la fin, L’équipe Charlie a été la gagnante, composée de Seth, Paul et Nick. Nick a assuré à Netflix que l’équipe était « prête à mourir ou à être évacuée ». Les règles de l’émission stipulent que l’équipe gagnante doit terminer ensemble et que personne n’est laissé pour compte.

« Dès le début, le camp charlite prend la décision de faire tout ce qu’il faut pour le bien de l’équipe, même si cela implique des sacrifices individuels.« Netflix a parlé de l’équipe qui a remporté la première saison de Survivre à.

Bien qu’il n’ait pas gagné le million de dollars, Jill Ashock et Amber Asay ont souligné que les qualifier de « perdants » serait une erreur totale. « En fin de compte, l’ascension et la chute du Camp Alpha produisent le genre d’abri qui peut survivre aux conditions les plus difficiles : une amitié pour la vie.« Netflix a noté à propos de l’équipe Alpha.

